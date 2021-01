Alertes attentat dans un collège et un lycée du Var ce jeudi après-midi, tous les élèves évacués

A Saint-Raphaël

Plus de peur que de mal au sein du lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël. Plusieurs centaines d'élèves ont été évacués dans le calme et déplacés de l'autre côté de la rue, tandis que militaires et policiers sécurisaient les lieux à la suite d'un appel menaçant, aux alentours de 15 heures.

C'est une voix déguisée, métallique, qui expliquait vouloir retenir des élèves en otage.

Un mauvais plaisantin est fort probablement à l'origine de cet appel, les forces de l'ordre n'ayant trouvé aucun dispositif particulier ni de personne étrangère à l'établissement.



Avant 17 heures, les élèves ont pu tous prendre le chemin de leur domicile.

D'ultimes fouilles restaient encore à réaliser sur place, en début de soirée, notamment de la part de la brigade des stupéfiants équipés de chiens.

