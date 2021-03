Alerte au tsunami sur nos côtes la nuit dernière après un puissant séisme en Algérie

En Algérie, le séisme de magnitude 6, peu profond, s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi au large des côtes, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS), et a suscité un mouvement de panique mais sans faire de morts, selon la Protection civile algérienne.

"La Protection civile rassure les citoyens qu'il n'y a pas de pertes en vies humaines ou de pertes matérielles importantes", affirme un communiqué de sa direction.

Des photos partagées sur les réseaux sociaux vidéos montraient des murs intérieurs émiettés. La protection civile a fait état d'un "effondrement partiel de trois anciennes bâtisses non habitées" à Béjaïa. Dans la préfecture de Jijel, à une cinquantaine de km à l'est de Béjaïa, "cinq personnes ont eu des fractures ou des entorses suite à la panique. L'une d'elles a sauté du premier étage et a été hospitalisée".

Le site Béjaïa.info publie des photos de maisons fissurées et de gravats dans les rues et écrit: "Des dégâts matériels mais pas de pertes humaines".

La secousse a été ressentie à Alger, à 250 km à l'ouest de Béjaïa, et à Annaba à 350 km à l'est, près de la frontière tunisienne.