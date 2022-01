"Aidez-nous": le SOS de la famille et des proches de Nachrati, 17 ans, disparue à Nice le 3 janvier

Youssouf Ali marche lentement au milieu des siens. La communauté comorienne, de Nice et d’ailleurs, s’est rassemblée, hier, pour une marche au départ de la place Masséna. Youssouf a les yeux rougis. Les nuits sans sommeil. Et la tristesse. Depuis le 3 janvier, Nachrati, sa fille de 17 ans, n’a plus donné de nouvelles. Elle s’est "volatilisée" entre l’impasse des Liserons où elle habite avec sa famille habite depuis plus de 16 ans et le quartier Vauban où elle est descendue du bus et dit au revoir à l’un de ses frères. L’adolescente devait aller au lycée des Palmiers où elle est scolarisée. Elle n’y est jamais arrivée.

"C’est une affaire sérieuse"

Nazuf, 20 ans, l’un des deux frères de Nachrati tient Hikmata, sa tante, par le bras. "C’est réconfortant de voir autant de monde. Il faut que nous arrivions à faire bouger les choses. Nous voulons que la police se dise que la disparition de ma sœur est une affaire sérieuse. Que c’est un dossier inquiétant. Elle est mineure! On aimerait être tenus au courant", lâche-t-il, alors qu’autour de lui les manifestants scandent: "Aidez-nous à retrouver notre fille, aidez-nous à retrouver Nachrati". Hikmata souffle: "Sa mère ne dort plus, ne mange plus, elle est effondrée. On est tous effondrés. Un mois c’est long! Elle nous manque".