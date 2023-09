Agression rue d’Italie à Nice: une information judiciaire ouverte pour tentative d’homicide

Selon le procureur, les faits se sont produits vers 3h du matin, mardi. "Les services de police étaient avisés d’une violente agression intervenue à l’intersection de la rue d’Italie et de l’avenue Durante, dans le centre de Nice."



Les premiers éléments permettent d’établir que la victime, âgée de 53 ans, marchait dans la rue au moment où elle a été agressée. "Sans raison, un individu l’a faite chuter au sol, lui portant de nombreux coups au niveau de la tête".



Selon le procureur, "les coups cessaient au moment où un riverain se mettait à crier". Le parquet indique que la victime est dans un état très grave, "le pronostic de la vital est toujours engagé".



À la lumière de témoignages, des images de vidéosurveillance, un individu était interpellé à proximité des faits et placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure ouverte pour tentative d’homicide. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la Sûreté Départementale.



Selon le parquet, l’homme est âgé d’une vingtaine d’années. Son identité n’a pas été formellement établie, et aucun antécédent n’a été mis en évidence. "Les investigations ne permettent pour leur ni d’établir de lien entre le mise en cause et la victime, ni d’envisager le mobile de ce passage à l’acte d’une particulière violence."



Le procureur indique qu’une information judiciaire est ouverte du chef de tentative d’homicide. Des réquisitions de placement sous mandat de dépôt ont été prises.