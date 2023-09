On en sait plus sur l'homme qui a violemment agressé une femme rue d'Italie à Nice

Cette même vidéo surveillance a permis de retracer le parcours de l'agresseur, après que des témoins aient donné l'alerte en venant en aide à la victime. Un suivi qui a permis de l'interpeller peu après dans une rue du Vieux-Nice.

La garde à vue, prolongée hier, doit se terminer dans la journée.

"Une orientation judiciaire sera alors prise", a indiqué le parquet de Nice à Nice-Matin. L'enjeu de ce dossier est dans l'immédiat de savoir si l'homme est responsable de ses actes. S'il ne l'est pas, il pourrait être interné. S'il l'est, il sera alors déféré et mis en examen.