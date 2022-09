Agression de Hamraoui: un cinquième homme mis en examen et écroué

Un cinquième homme, placé en garde à vue lundi et soupçonné d'avoir été présent sur les lieux de l'agression en novembre 2021 de la footballeuse Kheira Hamraoui, a été mis en examen mercredi pour violences aggravées et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire, a indiqué à l'AFP le parquet de Versailles.