Afficher la condamnation sur la Prom’: après le drame du petit Yan, tué à trottinette à Nice, la justice envoie un message

C’est un message rare et lourd de sens. Un message pour dire que Yan, 5 ans, a perdu la vie à cet endroit précis, le 29 juin 2022, quatre mois après avoir fui la guerre en Ukraine. Un message pour rappeler qu’une trottinette l’a fauché à plus de 50km/h, à Nice, sur un passage protégé. Un message pour indiquer la condamnation de son conducteur, le 20 novembre 2023, à 3 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis.

Ce message, passants et usagers de la bande cyclable pourront le lire, d’ici quelques jours, à la hauteur du n°91 de la promenade des Anglais. Un message pour se souvenir, et pour prévenir. Une mesure très rare, ordonnée par le tribunal correctionnel de Nice, ce lundi, à titre de peine complémentaire et à vocation pédagogique.

"Faire évoluer les consciences"

La procureure Sandra Verbrugghen l’a proposée dans ses réquisitions, dans cette affaire ô combien douloureuse. "Symboliquement, il me semble qu’un affichage de la décision sur les lieux du drame me paraît important pour faire évoluer les consciences et les comportements." Le tribunal présidé par Alain Chemama l’a suivie.

"C’est la première fois que je vois un affichage sur les lieux d’un accident mortel. Et sincèrement, c’est très bien", réagit Hicham Melhem, délégué syndical Unité Magistrats-FO 06 et vice-président du tribunal judiciaire de Nice. "Les textes de loi qui répriment les infractions prévoient des peines complémentaires: interdiction d’exercer une activité, annulation ou suspension de permis, stage de sensibilisation... Et pour certaines infractions, diffusion de la décision par voie de presse et affichage."

Ces dispositions figurent dans l’article 221-10 du Code pénal. La publication d’une condamnation dans la presse - notamment Nice-Matin - n’est pas rare dans les affaires financières, "à titre préventif" dixit Hicham Melhem. L’idée: "éviter que d’autres justiciables commettent ce genre d’infraction. L’audience peut avoir des vertus pédagogiques. Et certaines décisions ont ces vertus par elles-mêmes."

Réponse judiciaire à "un vrai problème"

En affichant sur la Prom’ la condamnation de lundi, la justice vise à "empêcher d’autres drames", estime Hicham Melhem. Une réponse à "un vrai problème avec les accidents de trottinette". En l’espace deux ans, dix personnes ont succombé à des accidents de trottinettes sur la Côte d’Azur. " Et le conducteur roulait à 50km/h, quand la limitation de 20km/h. Il y a un véritable problème de non-respect de la réglementation..."

Une "méconnaissance", aussi, souligne Me Farah Chebli. C’est le cas de son client, Xiaoquing Phan, 46 ans. Ce père de famille sans histoire roulait beaucoup trop vite, au mauvais endroit, au mauvais moment. "Ce n’est pas du tout un délinquant de la route. Mais quand on a une trottinette entre les mains, on pense que c’est un loisir. Il y a un véritable vide juridique."

"C’est la seule chose positive"

L’affichage d’une condamnation, lui, est strictement encadré par l’article 131-35 du Code pénal. La mesure est limitée à deux mois maximum. Les frais incombent au condamné. Il peut en revanche s’opposer à l’affichage de son identité.

Tirer les leçons d’un drame? "C’est la seule chose positive pour la famille", considère Me Pascal De Souza, l’avocat des parents de Yan. Ces réfugiés ukrainiens restent très déçus par la peine principale - "Ils ne comprennent pas qu’un homme qui a tué n’aille pas en prison". Le condamné, inconnu de la justice jusqu’alors, bénéficie d’un aménagement sous forme de bracelet électronique. Pour Me De Souza, "vu la légèreté de la peine, aura-t-elle l’effet dissuasif recherché?"