Affaire Pierre Palmade: "Il s'est piqué 8 fois entre midi et l'accident"... les dernières révélations sur la journée fatale

Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait.

En garde à vue, Pierre Palmade, en proie depuis des décennies à des problèmes de toxicomanie, a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant.

"C'était un coup de folie de venir s'y droguer"

En se reposant sur les auditions des différents protagonistes, Le Parisien a reconstitué les dernières heures passées par l'acteur à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, dans sa maison de campagne, où il a débarqué avec Mohcine, "un copain qui est un sexfriend", et Andréa, un transsexuel connu des nuits parisiennes.

Un trio qui va abuser d'alcool et de stupéfiants pendant des heures. "C'était un coup de folie de venir s'y droguer", racontera aux enquêteurs Pierre Palmade concernant cette virée en campagne et dans cette maison pourtant synonyme de repos. Il n'en sera rien. Et pour cause.

Débutent alors les injections de 3MMC pour l'un et de cocaïne pour l'autre. "De 6 heures à 11h30, Palmade et Andréa se piquent à divers endroits dans la maison", raconte Mohcine.

"Entre midi et l'accident, il s'est piqué environ huit fois"

A court de seringue, le trio prend une première fois la voiture direction une pharmacie, avant d'être rejoint par une quatrième personne, Malik, qui remplace vite Andréa, parti. "Entre midi et l'accident, il s'est piqué environ huit fois", affirme Mohcine, qui date la dernière injection à 30 minutes avant de prendre la voiture, pour faire des courses.

Lors de sa garde à vue, cette connaissance de l'humoriste affirmera que Pierre Palmade "n'était pas en état de conduire". Interrogé sur la question, ce dernier avait déclaré: "J’ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. Habituellement, je suis prudent car mon père est décédé d’un accident de la route".

"Je pense que c'était son dealeur"

Des images de vidéosurveillance montrent alors le passage de la voiture, qui mord déjà sur la ligne continue. Il faut dire qu'au même moment, Pierre Palmade, en plus d'être au volant, reçoit un SMS sur son téléphone. "Une commande qu'il devait recevoir, je pense que c'était son dealeur", explique Malik. Et puis c'est l'accident. Et le trou noir pour Pierre Palmade, qui confiera le double de ses clés à Malik et Mohcine. Ces deux derniers prendront la fuite.

Mis en examen pour homicide et blessures involontaires

Pour rappel, le comédien a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale.

L'humoriste Pierre Palmade n'est plus hospitalisé depuis début juin et son contrôle judiciaire a été allégé. "Son contrôle judiciaire a été modifié début juin et il n'a plus d'obligation d'hospitalisation 24h sur 24", avait indiqué le parquet de Melun.