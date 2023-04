"Affaire Leslie et Kevin": deux nouveaux suspects placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le double assassinat

Deux nouveaux suspects ont été interpellés, mercredi 12 avril, dans le cadre de l'enquête sur les assassinats de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, ont informé nos confrères du Parisien.

C'est un nouveau rebondissement dans cette "affaire Leslie et Kevin", dont les corps avaient été retrouvés en mars dernier à 5 kilomètres l'un de l'autre.

Tous deux battus à mort, des zones d'ombre persistent sur les circonstances exactes de ce guet-apens et du scénario criminel qui a débouché sur ce drame.

Avec ces deux interpellations il s'agit d'une nouvelle étape un mois et demi après une première vague d’interpellations qui n’avait pas permis de faire toute la lumière sur les motivations des suspects.

Suspectés d'avoir participé au guet-apens

Les deux individus interpellés sont suspectés d'avoir participé au guet-apens mortel dont Leslie et Kevin ont été les victimes dans la nuit du 25 au 26 novembre.

Les autres suspects avaient mentionné la présence de ces deux personnes sur les lieux du drame, leurs identités précises n'avaient cependant pas été dévoilées. Les deux hommes étaient depuis activement recherchés précisent nos confrères.

Un "commando" d'au moins quatre personnes

Plusieurs mobiles sont possibles. La mort de Leslie et Kevin pourrait en effet être lié un conflit amoureux, une dette financière, le tout sur fond de trafic de stupéfiants.

Avec cette seconde interpellation, un nouveau scénario potentiel se dessine. En effet, Leslie et Kevin ont peut-être été pris dans un guet-apens puis agressés et battus à mort par un "commando" d'au moins quatre personnes armées de battes de baseball et autre instrument ayant contribué à leur mort.

Les enquêteurs sont bien décider à reconstituer avec précision le déroulé de la nuit du drame.