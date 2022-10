Après le spectaculaire coup de filet des gendarmes de la compagnie de Grasse, à La Roquette-sur-Siagne, la procédure se poursuit. Dans une maison, mardi dernier, ils avaient découvert un impressionnant butin de près de 400kg de résine de cannabis et 24.000 euros en espèces, avant d’interpeller cinq suspects.

Déférés et présentés à un juge d’instruction avant-hier, les mis en cause, majeurs, ont été mis en examen par le parquet de Grasse et placés en détention provisoire.

Parmi les individus figurent deux résidents espagnols; l’un de nationalité espagnole, l’autre colombienne. Ainsi qu’une personne recherchée, depuis avril 2021, pour tentative d’assassinat, et à l’encontre duquel des mandats de recherche puis d’arrêt avaient été décernés.