Affaire de cambriolage lors du mariage de Nabilla : un homme mis en examen et écroué

Un homme a été mis en examen et incarcéré ce mardi 21 septembre, dans le cadre de l'affaire du cambriolage dont ont été victimes en juillet dernier Nabilla Benattia et son conjoint Thomas Vergara dans leur chambre d'hôtel à Chantilly (Oise), a indiqué le parquet de Senlis.

Les enquêteurs de la section de recherches d’Amiens ont procédé lundi à "l'interpellation d’un homme âgé de 34 ans, de nationalité marocaine, résidant à Creil (Oise), et d’une femme de 41 ans, de nationalité française, également résidante à Creil", a affirmé le parquet dans un communiqué, confirmant une information de 20 Minutes.

Ils contestent les faits

"Lors de leurs auditions respectives, ils ont tous deux contesté leur implication dans les faits considérés", a ajouté le parquet, précisant qu'il avait ouvert une information judiciaire du chef de "vol aggravé contre X" le 23 août. A l’issue de leur garde à vue, ils ont été présentés mardi au juge d’instruction, et l'homme a été mis en examen.

"Déjà condamné à 24 reprises entre 2005 et 2020 pour des faits de natures différentes et déjà mis en examen dans une affaire distincte relative à des faits de vols aggravés, il a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet". La seconde personne, "ancienne compagne du mis en examen" et "chez laquelle il réside toujours", a été placée "sous statut de témoin assisté".

Les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée

Dans la nuit du 6 au 7 juillet, vers 02H40 du matin, la chambre d’hôtel de Nabilla Benattia et de Thomas Vergara avait été la cible d’un vol au cours duquel "divers biens mobiliers dont des bijoux et des cadeaux de mariage" avaient été "soustraits par un individu non identifié", avait indiqué le procureur de Senlis Jean-Baptiste Bladier à l'époque des faits.

"Les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée et sans effraction, l’auteur ayant pénétré dans les lieux par une fenêtre demeurée ouverte", avait-il ajouté, précisant que le préjudice occasionné était estimé à plus de 150.000 euros. Nabilla Benattia, 29 ans, était devenue célèbre en 2013 avec sa participation à l'émission "Les anges de la téléréalité".