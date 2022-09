Affaire Audoye: la juge du pôle "Cold cases" sur la Côte d’Azur ce mardi

"J’attends beaucoup de sa venue. Ça me remue beaucoup. Je me dis toujours qu’on est peut-être passé à côté de quelque chose." Annie Audoye, la maman de Marie-Hélène, 22 ans, disparue en 1991, n’a jamais cessé d’y croire. Sa ténacité à remuer ciel et terre, et la justice avec, est récompensée: la juge Kheris sera sur la Côte d’Azur ce mardi pour la rencontrer.

L’affaire a en effet connu un rebondissement cette année. Le pôle "cold cases" de Nanterre (Hauts-de-Seine) a rouvert l’information judiciaire, 31 ans après la disparition de la jeune représentante en pharmacie. Un non-lieu avait pourtant été prononcé en 2013. La juge Sabine Kheris est cheffe de ce nouveau pôle dédié aux affaires non résolues. La méthode de travail de la magistrate a fait ses preuves. Elle est connue pour avoir soutiré des aveux à Michel Fourniret, sur la disparition d’Estelle Mouzin en 2003. L’ancienne doyenne des juges d’instruction du tribunal de Paris mêle ténacité et connaissance parfaite des dossiers.

Annie Audoye attend cette visite de la juge Kheris avec impatience, elle qui se bat depuis trois décennies. Que le pôle "cold cases" ait pris l’affaire en mains constitue pour elle un "immense espoir". Dans cette perspective, elle relisait ce week-end la procédure pour la énième fois, avec toujours autant d’émotion. La maman de Marie-Hélène a confié aux enquêteurs une dent de lait de sa fille, retrouvée dans une petite pochette dans le secrétaire de son mari, hélas décédé. La dent sera analysée. "Ils doivent essayer d’en extraire l’ADN."

Disparue après un rendez-vous à Monaco

Mardi 21 mai 1991, la jeune femme avait quitté Cagnes-sur-Mer pour un déplacement professionnel la menant à Monaco puis dans les Hautes-Alpes. Après une visite à un pharmacien de la Principauté, plus de nouvelles. Le lendemain, son employeur contactait son conjoint, Steven, ainsi que ses parents. Mais Marie-Hélène reste introuvable depuis. Pas de coup de téléphone, pas de mouvement bancaire. Comme elle, sa Renault Super 5 blanche immatriculée 5023 VD 92 semble s’être volatilisée.

Annie et Jacques, son mari défunt, avaient engagé à leurs frais des moyens d’investigation considérables, jusqu’à louer un hélicoptère ou acheter un sonar pour sonder le canal de la Durance. L’émission "Non élucidé" reviendra sur tous les aspects du dossier. "J’ai beaucoup d’espoir que cette émission puisse toucher la conscience de ceux qui savent", se réjouit Annie Audoye. L’émission est présentée par Arnaud Poivre d’Arvor et Jean-Marc Bloch, un ancien du 36 Quai des Orfèvres.

"Avec Arnaud, c’est une affaire que nous voulions traiter depuis longtemps, confie Marion Garnier, rédactrice en chef de l’émission. Jean-Marc Bloch estime que des choses peuvent être faites. Je ne serais pas étonnée que cette affaire soit élucidée, même si c’est compliqué. Les accords de silence qui ont pu unir des individus dans ce dossier peuvent aussi se briser. Sa maman mérite de connaître la vérité", confie la rédactrice en chef de "Non élucidé". Marie-Hélène Audoye a-t-elle croisé la route d’un tueur en série? A-t-elle été victime d’une rivalité amoureuse? Que sait exactement son fiancé, Steven? Toutes les pistes sont ouvertes.

Une ligne téléphonique, ouverte par Annie Audoye depuis des années est active pour recueillir de potentiels témoignages permettant de faire avancer l’enquête: 04.92.91.06.23

(1) Non élucidé, "Affaire Marie-Hélène Audoye", vendredi 16 septembre à 21h05