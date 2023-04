Accusé d'agressions sexuelles par quatre femmes, un prêtre de région parisienne suspendu

Le curé de la paroisse Saint-Germain de Pantin (Seine-Saint-Denis), a été suspendu de sa charge, sous le coup d'une enquête canonique, pour des accusations d'agressions sexuelles sur des jeunes femmes majeures entre 1993 et 2002, selon le diocèse de Paris. Le parquet de Paris a été saisi.

Dans un communiqué, le diocèse de Paris a évoqué "un signalement effectué par le diocèse de Paris en application du protocole conclu avec le parquet de Paris et en accord avec l'évêque de Saint-Denis", est-il écrit, confirmant une information du journal La Croix.

Interdiction d’entrer en relation avec une victime présumée

Le diocèse de Paris a ainsi "pris la décision de rendre publiques les mesures conservatoires canoniques suivantes, prises à l’égard du père Jacques Gagey: mise à l’écart de la charge de curé de Pantin, retrait des facultés de confession, interdiction de présider l'eucharistie en public, obligation de résider dans le diocèse de Paris dans le logement mis à sa disposition par le diocèse, interdiction d’entrer en relation avec une victime présumée et plus généralement avec les personnes susceptibles de déposer dans cette cause et arrêt de toute activité liée au scoutisme".

"Ces mesures font suite à l’ouverture d’une enquête canonique portant sur des faits pouvant concerner des jeunes femmes majeures au moment des faits entre 1993 et 2002", est-il précisé.

Quatre femmes l'accusent

Selon les informations de La Croix, quatre plaignantes accusent l'homme d'agressions sexuelles. Elles se seraient signalées auprès des autorités judiciaires et de l'Église.

"Conscient de l’émotion légitime de toutes les personnes concernées, en particulier celles qui se sont manifestées spontanément auprès du diocèse de Paris, le diocèse tient à rappeler la nécessité du respect de la présomption d’innocence tant que les faits reprochés ne font pas l’objet d’une condamnation définitive par la justice pénale française", ajoute le diocèse.

Dans un autre communiqué, les Scouts et guides de France, dont le père Jacques Gagey a été "aumônier général de 2007 à 2013", a invité ses "adhérents, anciens ou actuels, à porter à leur connaissance ou à celles des autorités toute information pertinente à ce sujet", même si "les faits reprochés le sont hors du cadre scout".