"Accrochée à une bâche, elle était terrorisée et en hypothermie", les pompiers racontent comment ils ont sauvé une femme emportée par les eaux à Nice

"Nous étions là, tous les quatre, en train de boire le café, quand nous avons reçu un appel d’un collègue qui se trouvait sur la promenade des Anglais et qui a vu deux personnes tenter de porter secours à une victime emportée par les eaux fluviales au niveau de l’embouchure du Paillon. Il était 9h30, 9h45, décrivent Frédéric Merle, Cédric Charleux, Olivier Toya et Damien Desbonnets.

Les quatre pompiers plongeurs et sauveteurs côtiers étaient en poste ce mardi, sous le commandement du lieutenant hors classe Stéphane Niollon, au centre d’incendie et de secours Tour-Rouge, situé sur le port de Nice et armé H 24.

"On est parti direct à bord d’un navire d’embarcation rapide. Le temps de s’habiller, soit une minute 30, puis de monter sur le bateau, on était sur place en moins de cinq minutes. Il pleuvait énormément, c’était le déluge!"

Parallèlement, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a reçu plusieurs appels concernant une victime qui aurait été emportée dans le Paillon, ce fleuve qui traverse Nice et qui a été recouvert entièrement dans les années 1970, puis la présence d’une personne en mer.

Accrochée à une bâche

"Quand on arrive au niveau de la plage du Centenaire, à 300-400mètres au large, on voit la victime. Elle était accrochée à une bâche de couleur sombre. Deux collègues se sont mis à l’eau. Ensuite c’est une intervention facile pour nous. Malgré le déluge, la mer était calme, poursuivent les quatre pompiers. Elle avait l’air d’aller bien, n’était pas blessée mais elle était terrorisée et en hypothermie. Savait-elle nager? On n’en sait rien".

Dans une tente sous le pont