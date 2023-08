"Les policiers font ce qu'ils peuvent": les délais d'enquête sur les accidents de la route (beaucoup) trop longs

"Quand j’ai débuté, nous étions dix-huit et deux secrétaires pour gérer 1.200 dossiers par an. Aujourd’hui nous sommes moitié moins pour 9.000 dossiers!" Sous couvert d’anonymat, un policier de la section des affaires routières (ex brigade des accidents et délits routiers BADR), tire le signal d’alarme. Certaines enquêtes sont en souffrance depuis quatre ans. Une situation insupportable pour ces agents soucieux du bon fonctionnement du service public. "Des assureurs, des avocats nous écrivent tous les jours. Parce qu’un dossier qui ne sort pas, ce sont des victimes qui ne sont pas indemnisées", déplore un gradé.

Drames familiaux

De la casse d’un rétroviseur à l’accident mortel, du délit de fuite au défaut d’assurance, les brigades de Nice, Cannes, Antibes et Menton sont chargées d’établir les procédures. Derrière ces monceaux de dossiers, ce sont des souvent des drames familiaux épouvantables, des problèmes en cascade, que les enquêteurs cherchent à résoudre. "J’ai en tête cet homme à scooter avec sa fille comme passagère, confie une policière. Un automobiliste leur a refusé la priorité. Lui est devenu tétraplégique, elle, paraplégique. Il n’a plus de boulot. Il faut avancer des frais médicaux, aménager l’appartement... Là, il nous faut travailler dans l’urgence."

Si jamais le responsable n’est pas assuré ou s’il a pris la fuite, la situation devient vite un casse-tête. Et le manque de moyens des services d’enquête rejaillit sur toute une chaîne d’intervenants. Me Cyril Offenbach, avocat, peut en témoigner: "Le commissariat de Nice n’est pas un cas isolé. J’ai un dossier d’enquête au sujet d’un accident dramatique qui dort depuis un an à Orléans. L’enquête n’étant pas clôturée, la compagnie d’assurance se retranche derrière cela pour éviter de verser le moindre centime de provision."

"Les policiers font ce qu’ils peuvent"

Me Nicolas Gemsa, autre avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel, qualifie les BADR de parents pauvres: "Leurs statistiques n’ont sans doute pas assez d’importance par rapport à d’autres services d’enquête. Pourtant, les conséquences d’un accident peuvent être énormes: cela peut conduire au divorce, à la précarité… Nous avons dans ces brigades accidents des policiers de qualité mais vu les moyens alloués, ils font ce qu’ils peuvent."

Une enquête est une course contre la montre, sachant que nombre d’enregistrements de vidéosurveillance ne sont gardés que dix jours, que la victime n’est pas forcément en état de déposer plainte.... L’autre souci pour la victime est de décrocher un rendez-vous avec un médecin légiste, seul habilité à définir l’incapacité temporaire de travail (ITT). Le nombre de jours d’ITT est essentiel puisqu’il détermine les poursuites judiciaires contre l’auteur des blessures. "La victime doit parfois patienter deux mois avant d’être examiné par le médecin. Si l’ITT est supérieure à trois mois, cela change la qualification pénale du délit", rappelle un enquêteur. Et tant que l’enquête policière avec le certificat médical n’est pas transmise au procureur de la République, les avocats ne peuvent avoir accès au dossier.

"On subit ces délais d’enquête anormalement longs. Nos clients ne comprennent pas et nous reprochent parfois ces retards qui pénalisent tout le monde", souligne Me Gemsa. "Nous sommes conscients que tous les services d’enquête rencontrent des problèmes de moyens. Mais là, nous sommes dans une situation critique", abonde un policier.