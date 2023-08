Accident mortel sur l'A8 ce lundi: ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire

La suite du terrible accident de l'autoroute A8 de ce lundi soir se poursuit désormais en justice. Selon le parquet de Nice, interrogé par Nice-Matin, une information judiciaire est ouverte pour "homicide involontaire".

Deux conducteurs étaient en garde à vue depuis lundi soir dans le cadre de l'enquête. Rappelons qu'un père de famille de 47 ans, père de deux filles de 8 et 12 ans, qui roulait en deux-roues, a été tué.

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances. L'accident s'est produit vers 19 heures à hauteur de la sortie Nice-Est, en direction d'Aix-en-Provence, au niveau de La Trinité.

Le chauffeur de la camionnette aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait percuté le motard. Ce dernier aurait alors également été percuté par le camion.

Placement en détention provisoire

Un seul des deux conducteurs était positif aux stupéfiants et à l'alcool, et non deux comme annoncé précédemment par erreur. Il s'agissait, selon le parquet, du chauffeur de la camionnette.

Selon Jean-Philippe Navarre, adjoint au procureur de la République, tous deux seront présentés ce mercredi en fin d'après-midi à un magistrat aux fins de mise en examen du chef "d'homicide involontaire". Leur placement en détention provisoire a été requis par le parquet.

Un juge des libertés et de la détention (JLD) statuera sur leur sort pour savoir s'ils peuvent être remis en liberté en attente de leur jugement ou s'ils rejoindront la maison d'arrêt.