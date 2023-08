Accident mortel de l'A8: les deux conducteurs mis en examen pour homicide involontaire

Les deux conducteurs impliqués dans l'accident mortel, ce lundi, sur l'A8, ont été mis en examen pour homicide involontaire mercredi soir. Ils ont finalement été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention (JLD), et placés sous contrôle judiciaire. Le parquet avait requis leur placement en détention. Le parquet n'a pas indiqué s'il allait faire appel ou non de cette décision.

Un père de famille de 47 ans, père de deux filles de 8 et 12 ans, qui roulait en deux-roues, avait été tué. L'accident s'est produit vers 19 heures ce lundi à hauteur de la sortie Nice-Est, en direction d'Aix-en-Provence, au niveau de La Trinité.

Le chauffeur de la camionnette aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait percuté le motard. Ce dernier aurait alors également été percuté par le camion.

Selon le procureur de la République de Nice, le chauffeur de la camionnette était positif aux stupéfiants. Le contrôle d'alcoolémie s'était également avéré positif.

Jean-Philippe Navarre, adjoint au procureur de la République, avait annoncé mercredi l'ouverture d'une information judiciaire. L'affaire est désormais entre les mains d'un juge d'instruction.