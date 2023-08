Accident mortel dans un Luna Park au Cap d'Agde: un mort, une blessée, quatre gardes à vue, ce que l'on sait du drame

Qui sont les victimes?

Un adolescent de 17 ans, originaire d'Agde, a été tué et une femme de 19 ans gravement blessée dans un accident dans un parc d'attraction du Cap d'Agde, a indiqué le procureur de la République de Béziers.

"Deux personnes ont été victimes d'un accident alors qu'elles utilisaient l'attraction nommée Adrénaline: un adolescent de 17 ans, décédé des suites de ses blessures, et une jeune femme de 19 ans transportée au CHU de Montpellier en urgence absolue", a indiqué dimanche matin le procureur, Raphaël Balland, dans un communiqué.

"C'était un petit de la communauté gitane d'Agde, gentil, agréable, respectueux", a détaillé sur RTL, le beau-fils du gérant de l'attraction.

Les jours de la jeune femme n'étaient plus en danger dimanche soir, a précisé le magistrat.

Que s'est-il passé?

"Ils auraient percuté des obstacles au cours de leur chute, cette attraction consistant à basculer dans le vide attaché à des filins reliés à des piliers, provoquant un mouvement de balancier après une chute d'une soixantaine de mètres", a précisé le procureur.

Dans le détail, L'Adrénaline est une balançoire géante qui s'effectue en tandem, côte à côte, à plat ventre. Les passagers sont harnachés dans le dos. Ils montent à plat ventre à 60 m de haut puis tombent dans le vide, toujours à plat ventre, à 110 km/h.

Il y avait du vent pendant la nuit, jusqu'à 80km/h, "ce qui est très rare sur Agde", a expliqué à l'AFP le maire de la commune, Gilles d'Ettore, indiquant que des bourrasques pourraient être à l'origine de l'accident.

Un forain abonde dans La Dépêche : "Il y avait du vent, et aussi de très fortes bourrasques. Tout d'un coup, j'ai entendu un énorme choc et des cris. Le fauteuil venait de percuter le montant de droite. Très vite, il a été descendu. Mais c'était trop tard".

Où en est l'enquête?

Le gérant du Luna Park du Cap d'Agde et trois autres personnes ont été placés en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont été entendus par les policiers du commissariat d'Agde et ont été relâchés. Ils ont été libérés en début de soirée, mais l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'accident.

Les enquêteurs continuent d'entendre plusieurs témoins. L'attraction Adrénaline a été placée sous scellés afin de pouvoir procéder aux "constatations techniques", a indiqué le Procureur dans un communiqué.

Une enquête judiciaire a été ouverte en flagrance par le parquet de Béziers des chefs d'homicide et blessures involontaires.