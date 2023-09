Accident de manège à Antibesland: la direction du parc assure que l’attraction ne présente pas de défaillance

"Antibesland est un parc familial et nous ferons tout pour que ce genre d’incident ne puisse plus jamais se produire."

Au lendemain de l’accident de manège qui a fait deux blessés légers dans le parc d’attractions d’Antibes, la direction d’Antibesland a répondu à nos sollicitations.

Pour rappel, ce vendredi 1er septembre vers 22h30, Evan, 8 ans, a été éjecté du manège "Music express" terminant sa chute sur une femme de 50 ans. Après avoir été transportées au centre hospitalier d’Antibes, les deux victimes s’en sortent avec de légères blessures.

Nelson Petit, responsable du parc, précise que "ce manège est installé sur le parc depuis deux ans. Il est contrôlé chaque année par des bureaux de contrôle agréés par le ministère et n’a fait l’objet d’aucune observation."

Il ajoute: "À son arrivée, la police a pu, avec l’exploitant du manège, effectuer les vérifications d’usage et a constaté que l’attraction ne présentait pas de défaillance. Nous avons bien sûr contacté l’enfant et la passante afin de nous assurer de leur état et leur présenter à nouveau nos excuses. Antibesland est un parc familial et nous ferons tout pour que ce genre d’incident ne puisse plus jamais se produire."