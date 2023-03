Accident de la Citroën Ami devant le Fairmont à Monaco: une enquête a été ouverte

Depuis samedi, la séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Sur de multiples vidéos, relayées à outrance par des internautes partagés entre railleries et consternation, on observe une Citroën AMI négocier trop rapidement l’épingle du Fairmont avant de se retourner et se crasher sur l’un des plots sécurisant le trottoir piéton devant l’hôtel de luxe.

Avant cet impressionnant accident routier, le conducteur de cette voiturette électrique sans permis, âgé de 16 ans et résident en France, avait multiplié les allers-retours dans la montée des Spélugues aux côtés d’un passager de 22 ans.

Ce lundi, Morgan Raymond, procureur général adjoint de Monaco, a donné pour instruction d’ouvrir une enquête, laquelle a été "confiée à la section du contentieux judiciaire des transports de la Sûreté publique du chef de blessures involontaires".

Le conducteur risque-t-il de finir devant les juges monégasques? Celui-ci étant mineur, il ne peut pas passer directement en jugement.

Le Code de procédure pénale et la loi 740, relative aux mineurs délinquants, imposent la saisine du juge tutélaire pour l’ouverture d’une information judiciaire avant d’envisager, éventuellement, un jugement devant le tribunal correctionnel pour mineur. Ce qui, pour l’heure, n’est pas le cas.