A peine sorti de prison, un récidiviste tabasse sa compagne dans les Alpes-Maritimes

Il n’y a sans doute plus d’amour (s’il y en a jamais eu vraiment), mais plus que de la violence à coups de poing. À l’issue de sa garde à vue pour violences conjugales, un Cagnois âgé de 35 ans a été déféré au parquet de Grasse ce samedi. Il devrait comparaître en justice devant le tribunal correctionnel lundi prochain.

Il y a une semaine, ce dernier a tabassé sa compagne, alors qu’elle ne voulait plus de lui à leur domicile. À tel point que cette dernière, âgée de 24 ans et mère de leur enfant de 4 ans, a été défigurée et hospitalisée.

Le médecin légiste lui a prescrit une ITT de 30 jours pour divers coups de poing reçus au visage, qui lui ont notamment fracturé l’orbite oculaire. Un délit d’autant plus inexcusable que le conjoint est un récidiviste, qui était récemment sorti de prison après avoir purgé une peine pour des faits similaires.