À Nice, une jeune mère de famille meurt devant ses trois enfants à la sortie de l’école

16h40 ce lundi 26 septembre. Une mère de famille appelle les pompiers. Dans le jardin qui jouxte l’école du Ray-Gorbella, à Nice-Nord, une femme vient de s’effondrer.

Des enseignants, des parents d’élèves, le personnel municipal se relaient pour porter les premiers secours. Massage cardiaque, bouche-à-bouche. Tout donner pour la sauver. Puis le Samu et les pompiers tentent de la réanimer pendant une heure. En vain.

Dalal, 35 ans, est morte sous les yeux de ses trois enfants. Le plus jeune a eu 4 ans le lendemain.

À l’école, où elle était très connue et aimée, "une cellule d’écoute psychologique a été mise en place immédiatement pour les enfants, les personnels de l’Éducation nationale et de la mairie et, au cas par cas, pour les parents", indiquait, mardi, l’inspectrice de l’Éducation nationale Karine Beauvais Ricci. Qui ajoute: "On accompagnera au plus près la famille dont les trois enfants sont scolarisés dans cette école".