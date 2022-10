À Nice, le cambrioleur qui sévissait dans le Vieux-Nice trahi par ses habitudes

Le cambrioleur, qui n’avait rien de l’inventivité d’un Arsène Lupin, était un peu trop routinier.

L’Unité d’atteinte aux biens de la Sûreté départementale était à ses trousses depuis la semaine dernière. L’homme s’était fait, entre le 5 et le 9 octobre, pour spécialité des vols par effraction dans les commerces, principalement dans le Vieux-Nice. Six au total. Avec toujours le même modus operandi: des espèces, des appareils multimédia, des moyens de paiement et de l’alcool étaient dérobés.

Cueilli sur le chemin du retour

Mais ce qui a véritablement trahi le délinquant, c’est qu’il se rendait systématiquement dans un secteur précis de l’avenue Maréchal-Lyautey et de la route du Turin après ses méfaits. Plutôt que de quadriller le Vieux-Nice, dans le vague espoir de tomber sur lui, les policiers ont décidé de l’attendre à son point de retour. Le dispositif de surveillance a payé, et a permis de l’interpeller ce lundi. Sur lui, ont été retrouvés des objets volés la veille. Une enquête rondement menée.

Placé en garde en vue, l’individu a reconnu les faits. Il doit passer en comparution immédiate ce mercredi.