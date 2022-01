À Nice, des centaines de personnes marchent en hommage à Lisa, assassinée par son ex

Troisième féminicide en France depuis le 1er janvier

Ce crime, le troisième féminicide en France depuis le début de l'année 2022, a été signalé par la propre fille de Lisa T., peu de temps avant que son ex-compagnon se présente au commissariat Auvare. Il est l’auteur présumé et a depuis été incarcéré.

Des associations se sont associées à cette marche blanche. Notamment le collectif Droits des femmes 06, qui voit dans ce drame la conséquence d’une "inaction coupable d’un gouvernement qui avait promis de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat" et "un système judiciaire et politique encore bien trop laxiste et protecteur envers les auteurs de violences intrafamiliales."