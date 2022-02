À deux ans, il sauve la vie de ses parents qui avaient perdu l'odorat à cause de la Covid-19

C'est une histoire extraordinaire impliquant un tout jeune enfant, qui se passe dans l'Etat du Texas, aux Etats-Unis, tout près de Dallas. Le New York Post rapportait il y a quelques jours l'incroyable réflexe de Brandon, 2 ans, qui a averti ses parents de l'imminence d'un incendie dans leur maison, leur sauvant ainsi la vie.

Alors que les parents avaient perdu leur odorat en contractant la Covid-19 et que les alarmes incendies, achetées récemment, ne s'étaient pas déclenchées, le petit garçon, qui dormait dans le salon, est allé voir Nathan et Kayla Dahl, ses parents, en criant "Momma, hot! Momma, hot! ("Maman, chaud ! Maman, chaud !).

La maison de ces Texans était en fait déjà en feu, et toute la famille a pu éviter le pire en évacuant les lieux le plus vite possible. "J'ai vu les flammes arriver de notre salon et entrer dans notre chambre."

"Il a sauvé notre famille entière", a ensuite déclaré la mère de famille à la presse locale. "Il est notre petit mini-héros." Les parents ont effet expliqué que quelques minutes plus tard, la maison était entièrement partie en fumée. "Ce n'est pas moins qu'un miracle", a dit le papa, lui-même pompier volontaire.

Le feu serait apparemment parti d'un chauffage au gaz dans le salon. Grâce au sang-froid du garçonnet, la famille est sortie indemne de cette mésaventure, qui aurait pu leur coûter la vie.