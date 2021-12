A Cannes, il paie sa conso... avec la carte bleue de la serveuse

Lundi après-midi; K. 38 ans, se rend au bar d’un hôtel cannois et se commande une boisson. La serveuse a le malheur de s’absenter un court instant aux toilettes, mais c’est plus qu’il n’en faut pour ce client inopportun, qui en a profité pour lui dérober carte bleue et argent liquide. Pire, le voilà qui règle sa note avec la CB de sa victime!

Cette dernière s’aperçoit de la supercherie, alors que K. venait de quitter les lieux, et récupère son voleur par le col. Penaud, le voilà qui lui rend sa carte... et la dédommage d’un billet de 20 euros, également puisé dans les économies de l’employée!

Cette fois, c’est une patrouille de la BAC qui met la main sur le suspect et le conduit directement au commissariat, sans aucune collation. Les investigations de la Sûreté permettent d’incriminer le suspect dans deux autres vols de fonds de caisse commis dans deux autres hôtes de Cannes, sans doute selon le même procédé.

Celui-ci a été déféré au parquet de Grasse, en vue d’une comparution en justice.