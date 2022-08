A Cannes, des voleurs de scooters arrêtés par la police et placés en garde à vue prolongée

Quand un équipage de police municipale les a surpris vers 1 heure du matin, deux individus habillés en noir et casqués avaient déjà installé un boîtier pour désactiver le système électronique d’un scooter T-Max stationné dans la rue à Cannes.

Surpris par la patrouille de motards, les suspects ont aussitôt jeté le scooter à terre pour prendre la fuite en courant. Pistés, ces derniers ont rejoint deux complices qui les attendaient à bord d’un véhicule stationné rue du général Ferrié.

Mais comme les policiers arrivaient, les fuyards ont repris leur course, laissant leurs deux complices aux mains des forces de l’ordre. Finalement, l’un a été rattrapé alors qu’il tentait de trouver refuge dans le Casino du pont des Gabres, et l’autre dans la rue de la Tour Maubourg un peu plus loin.

Âgés de 19 ans (sauf un Cannettan de 16 ans) et résidents du coin (Vallauris, Cannes, Le Cannet), les quatre hommes ont été placés en garde à vue prolongée au commissariat de Cannes. Mais le maire David Lisnard s’est déjà félicité de cette interpellation, via un tweet.