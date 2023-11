8 images choc de l'impressionnante opération menée ce jeudi dans le quartier des Moulins à Nice

Le dispositif n'a pu que surprendre les riverains des Moulins à Nice ce jeudi 30 novembre, à la mi-journée.

Selon les informations communiquées par la Direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, deux individus, dont l'un portant une arme de guerre, avaient été aperçus plus tôt dans le quartier, en proie depuis plusieurs jours à des tirs réguliers.

Un quartier en proie aux tirs depuis plusieurs jours

Résultat, et alors que le quartier est en proie à des tirs réguliers depuis le début de semaine, une importante opération de police a été menée. Retour en images.

À 13 heures, une information a circulé selon laquelle deux individus munis d'une arme de guerre déambulaient au cœur du quartier a expliqué le directeur départemental de la sécurité publique. Photo Dylan Meiffret.

"Ils auraient commis des violences sur une troisième personne", avant de se retrancher, un temps dans un immeuble. Photo Dylan Meiffret.

Les forces de police ont alors bouclé le secteur. Dans leur viseur, un immeuble et une cage d'escalier. Photo Dylan Meiffret.

Le Raid appelé en renfort

Le Raid a été déployé dans le quartier, notamment face à l'immeuble qui faisait l'objet d'un signalement. "On a pris les précautions d'usage en faisant intervenir le Raid car ils étaient munis d'armes de guerre", a justifié Frédéric Pizzini.

Dans les faits, il s'est avéré que les deux individus étaient ressortis avant que les forces de l'ordre ne pénètrent dans la cage d'escalier, a confirmé Frédéric Pizzini, le directeur départemental de la sécurité publique.

Le Raid a été déployé dans le quartier des Moulins. Photo Dylan Meiffret.

"Dans un même temps, d'autres informations ont confirmé la présence d'au moins une des personnes recherchées sur une trottinette, en compagnie d'un autre individu", a-t-il indiqué. Photo Dylan Meiffret.

Malgré le déploiement du Raid, les effectifs de la Bac et de CRS ont pu interpeller deux individus. Photo Dylan Meiffret.

Christian Estrosi demande une présence pérenne des forces de l'ordre

Le maire de Nice demande aussi "au ministre de l’Intérieur et au Garde des sceaux une présence pérenne et une réponse sévère de la justice. Il ne peut y avoir de relâchement si on veut éviter les reprises. Il est essentiel pour la sécurité des habitants que la police soit à demeure 24h/24."