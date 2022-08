6 morts, la vigilance orange à nouveau activée... le point sur les violents orages qui ont frappé la Corse

Les violents orages qui frappent la Méditerranée française, après des semaines de sécheresse, ont fait six morts et plusieurs blessés jeudi en Corse, Météo-France mettant en garde contre de nouveaux risques de pluies et d'orages dans la nuit.