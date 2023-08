3 corps recherchés, des débris retrouvés dans un canal... Ce que l'on sait après le crash de l'avion piloté par le journaliste Gérard Leclerc

Un petit avion de tourisme, piloté par le journaliste de télévision Gérard Leclerc, et à bord duquel se trouvaient deux autres personnes, s'est écrasé mardi 15 août dans un canal de Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Voici ce que l'on sait sur cette tragédie.

Que s'est-il passé lors de ce vol?

Selon un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi par le parquet de Saint-Nazaire, un avion Robin DR 400, qui avait décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun (Vienne) à destination de La Baule (Loire-Atlantique), s'est écrasé dans un canal de la commune de Lavau-sur-Loire.

A 11h37, le pilote de l'avion avait annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire, mais il ne s'est jamais annoncé auprès des autorités de cette dernière. "Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars", poursuit le communiqué.

Qui sont les trois victimes qui se trouvaient à bord?

Aucun corps n'a encore été remonté du canal où des débris ont été retrouvés, mais selon une source proche du dossier, le journaliste Gérard Leclerc pilotait l'avion. Les deux autres personnes seraient Michèle Monory, fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, ainsi qu'une amie de celle-ci, âgée de 85 ans.

Figure de la télévision, demi-frère du chanteur Julien Clerc, Gérard Leclerc fut pendant trente ans l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis de France 2, tour à tour chef du service économique et social, éditorialiste, envoyé spécial, rédacteur en chef de l'émission Télématin et du service politique, directeur adjoint de la rédaction... Il était, depuis 2017, éditorialiste sur CNews.

Artiste, passionnée d’art contemporain, Michelle Monory "gardait un pied dans la capitale et un autre à Vézières, près de Loudun, où elle avait fait réhabiliter les corps de ferme du domaine de chasse de son père", décrit La Nouvelle République. Gérard Leclerc et Michèle Monory étaient amis, à Paris et dans la Vienne, où ils résidaient tous les deux.

Où en sont les recherches?

Les premiers débris d'avion ont été "repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation. A l'heure actuelle et malgré les recherches, aucun corps n'a été retrouvé", a indiqué le parquet de Saint-Nazaire.

Des plongeurs auraient "aperçu deux corps dans l'épave", selon des informations de BMFTV. "Ces recherches sont rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres, dans une zone soumise à très forts courants, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle", a poursuivi l'autorité judiciaire.

Deux enquêtes ouvertes

A ce stade, deux enquêtes sont ouvertes: l'une judiciaire, confiée à la brigade des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, et une enquête technique diligentée par le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA).

"Tristesse infinie": le monde médiatique et politique pleure Gérard Leclerc Le journaliste Gérard Leclerc était marié depuis plus de 40 ans à Julie Leclerc, voix historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il a eu trois enfants. De nombreuses personnalités médiatiques ont ainsi salué la mort de l'éditorialiste. Le groupe Canal+ a immédiatement déploré sur X le décès du journaliste. "C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de Gérard Leclerc, éditorialiste emblématique de @CNEWS", a écrit sur X Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ chargé des antennes et programmes du groupe. "Par ses points de vue pertinents, ses analyses toujours précises et argumentées, et son professionnalisme, Gérard Leclerc a permis à CNews de grandir, contribuant à son succès", a également salué le groupe. L'animateur de CNews Pascal Praud a aussi salué un "honnête homme" et "une belle personne". "J’aimais son intelligence, son humour, sa distance", a-t-il écrit sur X. La journaliste Laurence Ferrari a salué la mémoire d'un "très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire".

Laurent Ruquier, qui collaborait régulièrement avec Julie Leclerc, a rendu un vibrant hommage sur Instagram au mari de cette dernière. "Courir, nager, marcher, escalader, s’envoler, visiter, faire de la moto, voyager, bouger, vivre, aimer…Voilà les mots qui me viennent pour évoquer Gérard, toujours le plus sportif de nos vacances. Grosses pensées pour Julie", a-t-il écrit.

"Gérard Leclerc n’était pas seulement un compagnon formidable, drôle, bienveillant. C’était aussi un homme d’une immense culture politique et d’un non moins immense amour du débat.

Quelle tristesse!", s'est exprimé le journaliste Joseph Macé-Scaron sur X.

De nombreuses personnalités politiques ont également salué la mort de l'éditorialiste, parmi lesquelles le président des Républicains Eric Ciotti, le président du Rassemblement national Jordan Bardella, ou l'ancien président de la République François Hollande.