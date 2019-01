2018 aura été riche Les mots du prince Albert II intense et éprouvante La délinquance a de nouveau diminué

L’année passée a été particulièrement difficile. » C’est avec cette brève phrase que Richard Marangoni a entamé son discours, hier, devant le Souverain et l’ensemble des représentants des institutions publiques, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de la Sûreté publique. 2018 a notamment été secouée par l’inculpation de Christophe Haget, patron de la police judiciaire et son adjoint Patrick Fusari, dans le cadre de l’affaire qui oppose Dmitri Rybolovlev et son marchand d’art Yves Bouvier (lire ci-dessous).

Par ailleurs, samedi dernier, le décès tragique d’un policier de 36 ans a plongé l’ensemble des fonctionnaires dans l’effroi (lire page suivante).

Pourtant, le directeur de la Sûreté publique veut poursuivre la ligne droite qu’il insuffle.

« Nous nous devons d’être en permanence à la hauteur de la considération que vous nous portez, lance-t-il à l’adresse du prince Albert II. La sécurité est le ciment de ce pays qui permet à 137 nationalités de vivre en paix. » Une sécurité qui « participe à la prospérité de la principauté » et à la « qualité de vie des résidents. »

Vivre tranquilles, c’est effectivement ce à quoi aspirent les Monégasques, les résidents, les actifs de la Principauté et les touristes. Et avec deux voitures volées en 2018, ce sont presque deux exceptions qui confirment la règle.

Équilibre très fragile

Mais pour Richard Marangoni, « la sécurité est le gage de relations sociales équilibrées et apaisées », « le garant d’un projet d’avenir commun où chacun a sa place. » Mais « l’équilibre est extrêmement fragile ». Alors que la France et plusieurs...