15 accidents, 9 décès et 10 blessés: un mois d’août terriblement meurtrier sur les routes des Alpes-Maritimes

Trois premières semaines dramatiques au mois d’août

Voici quelques-uns des accidents mortels qui ont émaillé le mois d’août. On y compte beaucoup de pilotes de deux roues, et des piétons.



Vendredi 4 août, vers 23 h 30, une femme d’une quarantaine d’années perd la vie à moto. Le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a été appelé pour un accident de la circulation à Vallauris. À l’arrivée des secours, la victime, une femme âgée d’une quarantaine d’années, était en arrêt cardiorespiratoire. Le drame s’est produit sur l’avenue Georges-Clemenceau.



Lundi 7 août, un père de famille de 47 ans, père de deux filles de 8 et 12 ans, qui roulait en deux-roues, a été tué sur l’autoroute A8. L’accident s’est produit vers 19 heures à hauteur de la sortie Nice-Est, en direction d’Aix-en-Provence, au niveau de La Trinité. Les deux conducteurs impliqués dans l’accident mortel ont été mis en examen pour homicide involontaire.



Mardi 8 août, un homme d’une cinquantaine d’années, pilote de deux roues, n’a pas survécu à une collision avec une voiture malgré l’intervention des sapeurs-pompiers et du Samu. L’accident s’est produit avenue Pierre-Sauvaigo, à Saint-Laurent-du-Var.



Lundi 14 août, une femme de 49 ans est mortellement fauchée boulevard Napoléon-III, face à la résidence des Marinières, à Villefranche-sur-mer. Percutée alors qu’elle traversait sur un passage piéton, en promenant son chien. Le chauffeur de la camionnette était positif aux stupéfiants. Il a grillé le feu rouge.



Mercredi 16 août, une piétonne est renversée sur le parking de la Villette à Cagnes-sur-Mer par une automobiliste qui, selon les premiers éléments, aurait perdu le contrôle de sa voiture automatique. La septuagénaire est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte à l’encontre de la conductrice.



Jeudi 17 août, une trottinette percute un scooter vers 1h30 du matin, rue Anatole-de-Monzie, dans le quartier de l’Ariane à Nice. Le bilan est terrible. Deux adolescents de 14 et 16 ans perdent la vue. Le conducteur de la trottinette a été mis en examen pour homicide involontaire.



Samedi 19 août, aux alentours de 13h20, sur la route de Nice, à Roquefort-les-Pins une voiture se déporte brusquement et se retrouve sur la voie d’un bus. La collision est inévitable. La voiture s’écrase frontalement contre le véhicule de la ligne 650. Nassif Jahjah, directeur des services techniques de la commune de Mandelieu-La Napoule est tué.



Dimanche 20 août, deux personnes décèdent dans un accident sur l’autoroute A8, à Nice, vers 21 h 30. Il s’agit d’un homme de 28 ans et une jeune femme d’environ 25 ans. La moto qui roulait à très grande vitesse a percuté une voiture par l’arrière. Les deux passagers de la moto ont été tués sur le coup. L’accident s’est produit vers 21 h 30, après le péage de Nice Saint-Isidore (entrée 52), au niveau du kilomètre 192, direction Monaco, deux kilomètres environ avant le tunnel de Canta-Galet.