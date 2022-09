1 mort, une vidéo choc, la police des polices saisie... ce que l'on sait sur le refus d’obtempérer à Nice

Les faits

Le drame s’est joué autour de 16h30 ce mercredi à Nice. Après avoir constaté une conduite à risque et des “zigzags” sur la voie rapide, une brigade de la sécurité routière a pris en chasse le véhicule. La course-poursuite s’achèvera avenue Henri-Matisse.

"Coincé dans le flux de la circulation", le véhicule en fuite aurait alors fait demi-tour pour se retrouver face à la voiture de police, qu'il aurait percutée "à plusieurs reprises", selon la DDSP.

Un des fonctionnaires de police, descendu sur la chaussée, a alors tiré "une fois", selon la procureure de la République.

Que voit-on sur la vidéo?

Plusieurs riverains ont filmé la scène et l'ont aussitôt postée sur les réseaux sociaux. On y voit un SUV gris, bloqué par un véhicule de police, tentant une marche arrière. Un fonctionnaire de police, arme au poing, est tout près de la fenêtre du véhicule, côté passager.

Le véhicule s'arrête puis essaie de repartir, mais est à nouveau bloqué. C'est à ce moment-là, que le policier ouvre le feu. Il tire une balle à travers la vitre. Sur les images, il est impossible de distinguer ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, ou de savoir si le conducteur était armé. On ne voit pas non plus ce qui a pu se passer avant la scène. Le passager de la voiture a été placé en garde à vue.