"Quand j’aurai 18 ans, je me ferai tatouer ton prénom, Charlize, ma petite sœur": l’émouvant hommage à la lycéenne qui s’est suicidée à Nice

Des roses blanches et des larmes. La sono du crématorium essaie de les retenir, elle chantonne doucement "don’t cry", mais ça ne console rien, Charlize n’est plus là, et les larmes coulent.

Les larmes de sa famille, de ses copains et copines d’école, du judo, de la natation synchronisée. Les larmes de ses profs, de ses proches.

Les larmes de près d’un millier de personnes qui se sont réunies, ce samedi 2 décembre à Nice, pour rendre un dernier hommage à la lycéenne d’ Estienne d’Orves qui a mis fin à ses jours, chez elle, le 22 novembre. Une foule si nombreuse que plusieurs centaines de personnes sont restées sur le parvis pendant la cérémonie.

"Ce sera notre premier Noël sans toi"

Et ses copines pleurent, se serrent dans les bras, apportent des petits mots avec des cœurs roses et violets, des photos, des souvenirs rigolos Des gamines, comme elle. Charlize allait avoir 15 ans dans quelques jours. Elle n’en a pas eu le temps.

"Ce sera notre premier Noël sans toi...", souffle sa grande sœur au micro. Un silence. Des sanglots. "Tu rêvais d’un tatouage. Quand j’aurai 18 ans, je me ferai tatouer ton prénom pour te dire pour toujours combien tu étais une petite sœur merveilleuse."

"On est fiers de toi, de tout, de toi"

Chacun se souvient: la petite brunette était coquette, avait du caractère, laissait sa chambre en pagaille, était maladroite. Il y avait aussi les fous rires, les plateaux-repas devant la télé, tout ce qui fait la vie belle, poursuit le père de Charlize. Sa voix se casse: "Je veux que tu saches qu’on est fiers de toi, de tout, de toi."

Les témoignages d’amour se multiplient, c’est la fin de la cérémonie mais les larmes ne s’arrêtent pas: ce devrait être interdit de dire adieu à une môme qui n’a pas eu le temps de grandir.

Une enquête se poursuit pour déterminer les causes de ce drame. Selon plusieurs sources, la jeune fille aurait souffert de harcèlement scolaire par le passé.