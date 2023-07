"Notre crainte, c’est que ça monte vers la bergerie": toujours de gros moyens déployés à Bairols pour venir à bout des flammes

Il n’est pas aussi sensible que les feux périurbains de Cagnes-sur-mer et Falicon. Mais il a assurément fait plus de ravages. Le feu qui s’est déclaré mardi midi à Bairols, dans la vallée de la Tinée, continue de prendre de l’ampleur. Il s’agit d’ores et déjà du plus vaste feu recensé en 2023 dans les Alpes-Maritimes.

Mercredi soir, le SDIS 06 (service départemental d’incendie et de secours) estimait la superficie parcourue à 60 hectares. Ce jeudi midi, soit quarante-huit heures après la première alerte, le bilan serait monté à 80 hectares, selon le premier adjoint au maire de Bairols. "Ça brûle toujours. Le feu n’est pas circonscrit et est loin d’être fixé", témoigne Robert Forcellino.

Le topo: "C’est un feu de montagne, avec des barres de rocher et beaucoup de végétation sèche. La géographie est compliquée pour les sapeurs-pompiers et les agents de Force 06. Ils sont pleins de bonne volonté et font un boulot de fou". Le handicap: "On a toujours du vent. Ça attise bien."

"Noria incessante"

Plus d’une centaine de sapeurs-pompiers sont encore déployés sur le terrain ce jeudi. Les hélicoptères bombardiers d’eau poursuivent "une noria incessante" pour multiplier les largages. Ils puisent dans les bassins réalimentés par les camions-citernes de Force 06. Son pilote de drone a permis de visualiser l’étendue du sinistre depuis les airs.

Concernant ce village d’une centaine d’habitants, Robert Forcellino et le maire Jacques Demaurizy ne nourrissent pas d’inquiétude: "Il est hors d’atteinte. Les pompiers ont fait un barrage d’emblée. En revanche, il y a une bergerie où vivent des gens et des animaux, séparée du feu par un vallon. Notre crainte, c’est que ça monte là-bas. Ils ont mis du personnel pour éviter cela."