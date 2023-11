"Les flammes étaient à 6 mètres de notre maison": ces Varois racontent leur sauvetage miraculeux

Ils ont eu une belle frayeur. Peu avant une heure, dans la nuit de vendredi à samedi, Juan Rodriguez et Mélanie Testard ont été brutalement réveillés par l’alarme de leur caméra de surveillance. Ces deux habitants de l’impasse de Tous les vents, à Grimaud, ont été surpris par la présence de fumée dans leur domicile.

"Je suis allée regarder à la vidéo et j’ai immédiatement aperçu les flammes aux alentours de notre terrain. Je me suis empressée de réveiller Juan", raconte Mélanie. Le couple est instantanément sorti pour observer la vitesse de propagation du feu. "J’ai directement pris le tuyau d’arrosage et j’ai commencé à mouiller la maison pour tenter de la protéger", poursuit ce maçon de profession. "De son côté, Mélanie a appelé les pompiers qui tentaient d’éteindre les braises de l’autre côte de la rivière de la Giscle."

Seulement quelques mètres séparaient leur domicile du feu. (Photo Jean-Marc Rebour).

Sécuriser les riverains

Avec les fortes rafales de vent présentes ce soir-là, l’incendie a parcouru en quelques minutes plusieurs dizaines de mètres.

"Juste avant l’arrivée des pompiers, les flammes étaient à six mètres de nous. Nous avions peur de tout perdre", confie avec stupéfaction Mélanie.

À leur arrivée, les soldats du feu ont contrôlé les braises, avant que ces dernières embrasent le domicile. " Grâce à l’action massive et rapide de nos troupes, aucun habitant n’a été évacué", complète le capitaine du centre d’incendie et de secours, William Vogl.

Une enquête ouverte

Pour rappel, le feu s’est déclaré en pleine nuit dans les quartiers de la Giscle et du Ginestel, à Grimaud. Au total, près de 16 hectares sont partis en fumée. Lors des travaux de reconnaissance, seuls des dégâts matériels ont été recensés près du camping Holiday Marina Resort où cinq voitures, deux hangars et une caravane ont été brûlés.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Pour l’instant, la piste accidentelle à la suite "d’écobuages non maîtrisés ", est privilégiée.

Après l’opération, les pompiers ont rappelé l’interdiction de " brûler avant et pendant les épisodes venteux. "