"La première fois, un homme est mort mais ça n’a pas suffi": ce HLM prend feu à deux reprises à Nice et les riverains ont peur que ça recommence

La noirceur des fumées et la chaleur des flammes hantent l’immeuble HLM du 22 boulevard Comte de Falicon.

Frappé par deux incendies en l’espace de neuf mois: un feu d’appartement le 25 novembre 2022 et l’embrasement des caves le 5 août. "La première fois, mais ça n’a pas suffi. L’insalubrité est restée. Forcément, l’insécurité aussi. La preuve avec ce deuxième feu", enrage Jeanne Pedarros. Elle est locataire depuis 21 ans de cette "tour de la honte". Dont l’écrasante silhouette vétuste porte encore les stigmates des drames et la colère de tous ses habitants. Ils étaient une trentaine à s’être réunis mercredi 23 août au matin pour demander des comptes à leur bailleur social, Côte d’Azur habitat.

"Retrouver un peu de dignité"

Sur une pétition, pleuvent ainsi les doléances, mélange de cris indignés et d’appels désespérés "pour retrouver un peu de dignité".

"Sécurisation des portes d’entrée et de la cave, décontaminations des placards et des sols, réparation de l’un des deux ascenseurs constamment en panne..."

La liste s’étale avec une dizaine de revendications. Pour certaines déjà formulées après le premier incendie.

Et c’est bien cela que Catherine Finkelstein n’arrive pas à tolérer. Dans le sous-sol de l’immeuble, elle pointe du doigt "ce qui aurait pu être évité. Après le premier drame, nous avons demandé que des alarmes incendies soient installées dans les parties communes. On a exigé que les installations électriques soient régulièrement contrôlées. Mais nos avertissements n’ont pas été entendus, rien n’a été fait."

La résidence est encore plongée dans l’obscurité encore encrassée par la suie d’un feu vorace. Le sinistre a dévoré de nombreuses affaires entreposées dans les caves. Il n’en reste plus qu’un tas délabré, entassé à la va-vite. Du temporaire parti pour rester, la décontamination ayant été terminée en début de semaine.

"Peur que le feu revienne, encore et encore"

Un travail laborieux pour nettoyer un à un les appartements noircis par la fumée. Celle qui s’est infiltrée le long des tuyaux d’aération, remontant les treize étages.

"Heureusement c’était en début d’après-midi. La nuit, on serait tous morts dans notre sommeil", lâche froidement Margot Finkelstein. Un silence s’ensuit. Les images s’enchaînent, violentes.

Comme d’autres locataires, elle confie avoir consulté un psychologue. Mais une vision du dernier drame persiste: trois chats morts étouffés, extirpés par les pompiers. "Et puis, tous les jours on voit les restes de l’appart incendié, ce carnage", souffle Julia Minotto. Cette voisine évoque les enfants de l’immeuble qui dorment mal, de "peur que le feu revienne, encore et encore".

Les quelques planches de bois pour couvrir les stigmates n’y changeront rien. Mais aideront peut-être à ne plus y "penser tous les jours".

Après un premier feu mortel en novembre, le HLM du 22 boulevard Comte de Falicon a vu ses caves s’embraser. Depuis, les locataires vivent dans l’angoisse d’un nouveau sinistre. (Photo A. O.).