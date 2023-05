"Je m’en voudrai toute ma vie": une jeune femme jugée pour avoir secoué son bébé à Toulon

"Je m’en voudrai toute ma vie, c’est mon petit garçon." Estelle, 29 ans, a été condamnée, ce mercredi à Toulon, à 4 ans de prison dont trois assortis d’un sursis probatoire pour avoir secoué son bébé à au moins deux reprises en 2019.

L’enfant est aujourd’hui invalide à au moins 80% selon le procureur Jean-Baptiste Sirvente qui a porté les réquisitions dans "cette affaire de l’injustice absolue": "C’est l’histoire d’un enfant qui n’a pas demandé à naître avec des parents qui n’ont pas voulu tant que ça qu’il naisse…"

Les faits remontent au 14 décembre 2019 quand un nourrisson âgé d’à peine trois semaines est hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Les constatations font état d’hématomes sur les cuisses, de fractures pariétales et autres lésions cérébrales témoignant d’au moins deux épisodes "d’une violence inouïe".

Des séquelles certaines

Le nouveau-né a été secoué de haut en bas, alors que sa mère l’avait saisi par les jambes. De quoi obérer l’avenir du petit garçon. Épileptique, l’enfant aujourd’hui âgé de 3 ans et demi rencontre des difficultés pour marcher et ne parle pas.

"Même sa faculté de boire et manger est mise en péril", déplore Me Caroline Malaga, avocate désignée pour représenter la petite victime. "On sait qu’il va faire l’objet de séquelles certaines, c’est à l’âge de six ans qu’on pourra orienter un diagnostic."

Selon les éléments de l’enquête, le bébé né le 19 novembre 2019 a été secoué le 11 décembre au domicile familial, à Toulon. Puis le 14 décembre. "Il aura fallu que son état devienne catastrophique pour qu’on ait plus d’autres choix que de l’emmener aux urgences", fustige le ministère public.

Couple toxique

"A l’instant T, je me suis rendu compte… Je me suis dit t’es ignoble, c’est ton enfant, il n’a rien demandé", affirme pourtant la prévenue. "À ce moment, j’avais quelque chose contre moi, contre le papa, pas contre les enfants."

C’est le portrait d’un couple toxique qui s’est dessiné à l’audience. "J’attends que le gros connard que tu es rentre s’occuper de son putain de fils…", écrit la jeune femme sans activité dans un message adressé à son conjoint, employé dans une boutique de téléphonie. Un jeune homme, 23 ans, rencontré deux ans plus tôt via Internet.

Un premier enfant non désiré est né en août 2018. "Tu gifles déjà notre fils juste parce qu’il a faim, alors je vois pas comment tu pourras t’occuper d’un deuxième enfant", lui a reproché son compagnon alors qu’Estelle était à nouveau tombée enceinte. "S’il y a possibilité d’avorter, je dis quoi?" – "Je sais pas, c’est toi qui vois."

"Ma chair, mon sang"

Dépression postnatale aggravée par la seconde naissance, ont diagnostiqué les experts. Placée en détention provisoire à la suite des faits, Estelle a rapidement bénéficié d’une remise en liberté à condition de suivre des soins.

"Elle était épuisée physiquement et psychologiquement", plaide son avocat Me Bertrand Pin. "Elle a commis l’erreur de ne pas appeler à l’aide et s’est enfermée dans un huis clos. Aujourd’hui, sa vie est consacrée à ses enfants [qu’elle voit régulièrement]. Des liens se sont retissés, il ne faut pas interrompre ce qui se reconstruit."

La jeune femme échappe à une incarcération, la partie ferme de sa condamnation est aménageable. Elle s’est fixé un objectif: "Récupérer mes enfants, c’est ma chair, c’est mon sang."