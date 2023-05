"J’ai agi par instinct": un pompier niçois raconte comment il a secouru le policier brûlé à Paris lors de la manif du 1er mai

En composant le 18 ou le 112 pour une urgence vous tomberez peut-être sur lui. Sofiane Ouared est opérateur au centre d’appels du Codis, à Cagnes-sur-Mer. Il est sapeur-pompier professionnel. Syndicaliste aussi, représentant du personnel SA SPP-PATP depuis six ans. C’est ce qui l’a conduit à Paris le 1er mai dernier. "Avec notre président, André Goretti, et quelques collègues du syndicat autonome nous avions répondu à un appel de notre fédération nationale. Il y avait des pompiers de toute la France dans le cortège", raconte ce professionnel du secours azuréen âgé de 45 ans.

Il évoque une manif "bon enfant". Du moins jusqu’à ce que le black bloc s’en mêle. Sur le chemin entre République et Nation, ce pompier se retrouve séparé de ses collègues. Coincé entre casseurs et policiers, "sous un feu nourri de projectiles". "Certains n’étaient pas là pour les retraites. Juste pour en découdre. Ils arrachaient les rétroviseurs des voitures, cassaient les margelles en marbre des pieds d’immeubles, arrachaient même des morceaux d’échafaudage pour les lancer comme des javelots contre les forces de l’ordre."

"Une vraie guérilla urbaine"

Le sergent Sofiane Ouared décrit "une situation insurrectionnelle", une "vraie guérilla urbaine". Avec d’un côté des policiers qui "matraquaient et gazaient dans tous les sens" et de l’autre des blacks blocs venus sans autre but que de "tuer du flic". Et c’est bien ce qui a failli arriver. Coincé entre les deux fronts alors qu’il remonte le boulevard pour tenter de trouver une échappatoire, le pompier niçois est saisi par une violente détonation. "Mon corps en entier s’est mis à trembler", témoigne-t-il. Un cocktail molotov vient d’exploser à quelques dizaines de mètres de lui. Sofiane voit alors "quatre ou cinq policiers tomber au sol et deux d’entre eux prendre littéralement feu." Il se précipite...

"Je crois que j’ai agi par instinct", souffle-t-il. Sofiane n’a qu’une idée en tête à ce moment-là: porter secours. "Pas seulement parce que je suis pompier et que c’est mon métier. Juste parce que c’est humainement naturel. On ne peut pas parler de geste héroïque, je qualifierais plutôt ce que j’ai fait d’acte citoyen." Sur les vidéos qui ont tourné en boucle dans les médias et les réseaux sociaux on le voit arriver avec son casque de pompier et sa chasuble jaune du syndicat autonome face aux forces de l’ordre. Les mains en l’air. C’est la panique. Sofiane se retrouve braqué par deux LBD. On lui intime l’ordre de se mettre à genoux, mais il continue d’avancer en hurlant qu’il est pompier, qu’il peut aider.

"Il hurlait de douleur"

Alors que les projectiles continuent de pleuvoir, les rangs des forces de l’ordre s’ouvrent. Sofiane se retrouve au chevet du policier le plus grièvement blessé. "Ses collègues avaient éteint les flammes avec une sorte de mousse, mais dessous ça continuait de bouillir. Sa combinaison ignifugée était une cocotte-minute. Il hurlait de douleur." Le pompier niçois récupère des bouteilles d’eau et une paire de ciseaux auprès de street médics (secouristes volontaires). Il fend la carapace du fonctionnaire et découvre ses brûlures au second degré. "J’ai dit à ses collègues qu’on ne pouvait pas rester là. Qu’il fallait qu’on l’évacue. Alors ils nous ont fait un corridor avec leurs boucliers et on l’a brancardé comme on a pu avec un autre pompier de la CGT de l’Ain."

Dans le hall d’immeuble d’une rue adjacente où ils ont pu se réfugier, Sofiane continue de parer à l’urgence de la situation en attendant que ses collègues pompiers de Paris arrivent. "J’ai demandé aux habitants de m’apporter toutes les bouteilles d’eau et les bassines qu’ils avaient. L’un d’eux nous a amené des jus de fruits." Aujourd’hui il en sourit, même si sur le moment la tension était à son comble. "Le chef de section du policier blessé, un commissaire, n’arrêtait pas de me demander si le pronostic vital était engagé. Le soir, puis le lendemain il m’a donné des nouvelles. Finalement, même s’il a des brûlures sévères, son gars a pu sortir de l’hôpital dans la nuit", se réjouit le sergent Ouared. Pompier, syndicaliste et secouriste de flic.

"Parce que c’est la moindre des choses. D’ailleurs, précise-t-il, j’aurais agi exactement de la même manière si c’est un de ces abrutis de casseurs qui avait été blessé."