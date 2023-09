"Il m’a jeté au sol et frappé": ce touriste mexicain raconte le vol de sa montre à 50.000 euros en plein centre-ville de Nice

"Ne gardez que de bons souvenirs de Nice. Surveillez vos effets personnels."

L’annonce résonne dans le hall du terminal 1 de l’aéroport Nice Côte d’Azur, à l’instant où Alejandro (son prénom a été modifié) conclut son témoignage. Ironie grinçante. Ce touriste mexicain quitte Nice et la France avec une image écornée.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre, il s’est fait agresser dans le centre de la capitale azuréenne et voler sa montre, une Audemars Piguet à 50.000 euros.

"Je rentrais d’un dîner, j’allais à l’hôtel, raconte Alejandro, 38 ans. Quelqu’un a touché mon épaule. Quand je me suis retourné, il m’a frappé sous l’épaule. Il m’a jeté au sol. Il a commencé à me frapper pour arracher ma montre. Il m’a porté un coup de pied à l’estomac, m’a agrippé le cou avec son bras. Je lui ai dit « Prends ma montre". Pour qu’il s’arrête..."

Accompagné de son amie, Alejandro voulait se défendre. Mais il a "vu le gars sur la moto". La vision de ce complice, et de cette sacoche dont le contenu le faisait frémir, l’ont dissuadé de jouer les héros.

"Blessé, choqué"

Alejandro est aussitôt allé déposer plainte au commissariat Foch. "La police m’a dit que de tels faits étaient courants. Ils ont été très gentils, très professionnels." La pilule reste néanmoins amère.

Alejandro nous montre le gros hématome sur son flanc gauche. "J’ai été blessé, un peu choqué. Et j’ai perdu beaucoup d’argent, le fruit de gros efforts."

Ce touriste en convient: il a peu d’espoir de revoir sa précieuse montre. S’il a voulu témoigner, c’est pour que " les touristes soient prévenus et fassent attention quand ils viennent en France". Un comble à ses yeux.

"Faites attention"

"Au Mexique, on fait attention. Mais je pensais que ça arrivait dans des pays du tiers monde, pas ici. Personne ne nous a prévenus!, regrette Alejandro. J’aime la France, j’aime les Français. Mais je devrai dire à mes amis de faire attention quand ils viennent ici..."

L’enquête est entre les mains de la sûreté départementale. Une affaire de plus dans un fléau qui rythme les étés de la Côte d’Azur.

"Le pire est qu’on finit par s’habituer à ce type de méfaits et aux violences qui les accompagnent, déplore Me Corentin Delobel, l’avocat d’Alejandro. Cette banalisation et le manque de considération populaire pour des vols commis sur des gens aisés est dommageable, dans une ville qui vit en grande partie grâce à ces touristes. Il est souhaitable que les autorités françaises et locales prennent enfin la mesure de cette délinquance en plein essor."