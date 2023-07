"Il était en train de sombrer": comment les secours ont évité le pire à un yacht de 55 mètres au large de Beaulieu

"Un bateau est en train de sombrer. "

Il et 20h48, ce jeudi, quand l’alerte résonne sur les ondes des secours maritimes. Le Forever You, luxueux yacht long de 55mètres, est en fâcheuse posture au large de Beaulieu-sur-mer. Une voie d’eau s’est ouverte. Les flots envahissent l’arrière du navire, mettant son équilibre en péril.

Deux grosses heures plus tard, le yacht est stabilisé, puis accompagné en lieu sûr à Monaco. Ses passagers sont indemnes. Récit d’une opération de sauvetage atypique.

Appel de détresse

C’est au port de Nice que la Levante DF 33 reçoit l’alerte jeudi soir. La vedette des douanes, longue de 33mètres, met le cap sur Beaulieu avec les garde-côtes. Le Forever You est en difficulté à six cents mètres au large de la baie des Fourmis. "Ils ont appelé le CrossMed au secours. Les moyens du bord n’arrivaient pas à gérer. Il y a des pompes à bord du navire, mais elles ne sont pas assez puissantes", témoigne la direction nationale garde-côtes des douanes.

Stabilité menacée

L’avarie serait due à un problème mécanique. à l’arrachement d’un vérin à l’arrière du bateau. Conséquence: "Une grosse voie d’eau" et "des difficultés au niveau du gouvernail", constate le chargé de communication des garde-côtes. "L’eau s’est infiltrée par cet espace. Vous pouvez ainsi avoir de gros problèmes au niveau de la stabilité du bateau. Il aurait pu sombrer en l’espace de deux heures..."

Unité de luxe

Le yacht s’est retrouvé en grande difficulté au large de Beaulieu-sur-mer et de la baie des Fourmis. Aurélie RUBENS / Nice Matin.

Le Forever You n’est pourtant pas le premier rafiot venu. Plutôt une très belle unité de 55mètres, construite en 2014, avec deux ponts supérieurs et un intérieur somptueux conçu par l’Italien Massari Design. Compter au bas mot 300.000 euros par semaine pour louer ce beau bébé, capable d’accueillir dix passagers dans ses cinq cabines. Jeudi soir, ils sont quatre à bord, accompagnés de treize membres d’équipage. "Ils étaient prêts à évacuer, avec les gilets de sauvetage. Mais ça n’a pas été nécessaire", relate le correspondant des douanes.

Pompes en action

Les renforts arrivent en effet. Dix sapeurs-pompiers du SDIS 06 et les sauveteurs de la SNSM de Nice actionnent leur motopompe. Mais elles peinent encore à absorber ces flots envahissants. Il faudra celle de la Levante "pour évacuer suffisamment d’eau" et stabiliser le bateau. Vers 23h, le bateau-pompe Jean-Giraud II du SDIS arrive d’Antibes, et assure un relais décisif.

Calmer les esprits

Des pompes ont été actionnées pour évacuer l’eau qui s’infiltrait par l’arrière du navire. Douanes 06.

L’arrivée des renforts a sauvé le Forever You, mais aussi soulagé ses esprits. "C’était la panique. Les pompiers ont calmé un peu tout le monde. Et quand un gros bateau arrive, ça rassure les gens", observe le porte-parole des garde-côtes. épaulé par ses anges-gardiens, le yacht peut ainsi rejoindre le port Hercule de Monaco, en autonomie. Il y est pris en charge par des services nautiques spécialisés.

"Bien réagi"

Bilan: quelques sueurs froides, mais "les services disponibles ont bien réagi. Ils sont rapidement venus au secours. Heureusement qu’on avait du matériel suffisamment dimensionné pour « étaler la voie d’eau" », soufflent les garde-côtes. Si les interventions ne sont pas rares en été, ce n’est pas tous les jours qu’un yacht de cette dimension évite de boire la tasse. Les risques majeurs pour un navire: la collision, l’incendie ou la voie d’eau. Celle-ci aura mobilisé les douaniers jusqu’à l’aube.