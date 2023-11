"Elle est salie sur les réseaux sociaux": la "double peine" de la famille d’Éléonore, victime varoise d’une fusillade à Marseille

"Éléonore, c’était une personne avec un grand cœur, elle aimait la vie. Même quand le ciel lui tombait sur la tête, elle gardait sa joie de vivre."

La jeune femme au sourire éclatant est brutalement décédée ce week-end alors que le véhicule dans lequel elle se trouvait a été criblé de balles de kalachnikov, sur un parking à Marseille.

Une cagnotte a été lancée pour aider sa famille à financer les frais d’obsèques et pourquoi pas plus tard un petit monument commémoratif.

Ainsi s’achève l’existence d’une Varoise d’adoption (elle est née à Reims), âgée de 25 ans. Sa famille et ses amis se retrouveront ce jeudi à La Seyne pour les funérailles.

"Quand on voit tout ce qui passe, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pour nous – sa famille – c’est la double peine", confie l’une de ses petites sœurs.

Des internautes tranquillement retranchés derrière leurs téléphones ou leurs écrans n’hésitent pas à décocher des commentaires insupportables. "Elle est salie, on se sent impuissant."

"Elle était droite, elle travaillait"

"Éléonore était droite, elle travaillait, elle n’était pas connue des services de police", veut corriger sa sœur qui s’est rendue, depuis les Alpes-Maritimes où elle vit, au domicile parental de La Seyne pour "épauler" sa mère et son beau-père. "C’est très compliqué pour nous."

La journée du dimanche 12 novembre est marquée au fer rouge. Il y a d’abord la rumeur inconcevable. "Je ne pensais pas que ma sœur était décédée, j’ai appelé les hôpitaux, les commissariats… Personne ne m’a rien dit." La maman d’Éléonore a été convoquée au commissariat dans la soirée.

Et désormais l’incompréhension. "Elle était généreuse, elle donnait sans compter… Elle avait tendance à donner sa confiance trop facilement, c’est peut-être ce qui a causé sa perte."

Pour ses proches, il ne fait aucun doute que la jeune femme est "la victime collatérale" de la fusillade.

"Je veux essayer de la rendre fière"

Enfin le vide. "On se sent seul, on se focalise sur les obsèques de ma sœur. On a demandé de l’aide à la mairie de Marseille et le lendemain on nous a dit non. On a l’impression d’être seul contre tous."

Éléonore, qui s’était installée à La Valette-du-Var, avait l’ambition de se lancer à son compte dans une activité d’esthéticienne. Et tant d’autres projets. "Elle espérait trouver quelqu’un, elle rêvait d’avoir des enfants… D’avoir une vie normale. Et voilà."

Sa sœur espère qu’elle aura la force de lire les mots qu’elle a préparés pour les obsèques. "Je veux essayer de la rendre fière, de lui dire une dernière fois ce que j’ai à lui dire. Je ne sais pas si j’y arriverai. Déjà, juste en la voyant, je me suis effondrée."