Xavier Beck veut une école Samuel Paty à Cap-d’Ail

C’est arrivé en milieu d’après-midi. Par un tweet tout en sobriété, Xavier Beck réclame un hommage fort: "Vendredi, je proposerai au #conseilmunicipal de donner le nom de #SamuelPaty à la nouvelle #école de Cap-d’Ail. Pour que son courage ne soit jamais oublié et pour que son nom demeure au côté de la devise de notre #République : Liberté, Égalité, Fraternité."

Au téléphone, le maire de Cap-d’Ail est empreint d’une colère lasse: "Je suis fatigué, comme beaucoup de nos concitoyens je pense, des minutes de silence. Je pense que si on doit rendre un hommage à Samuel Paty, donner son nom à bâtiment public, c’est autrement plus fort qu’une minute de silence. Et je veux croire que la communauté éducative y sera sensible."

Rappeler la place des écoles

Un conseil municipal extraordinaire est donc convoqué ce vendredi. Sur la délibération, on peut lire ces mots: "L’effroi suscité par ce crime ne peut s’effacer par le simple respect d’une minute de silence ou d’un énième rassemblement de personnes de bonne volonté, comme notre pays en connaît malheureusement très régulièrement depuis les attentats de mars 2012 à Toulouse. Il est important de rappeler la place que les établissements scolaires tiennent dans notre pays et le devoir primordial des professeurs qui y enseignent, notamment, les valeurs fondamentales de notre République."

Car c’est bien le fond du problème, pour Xavier Beck: "Depuis des années, on met la poussière sous le tapis. Tout le monde sait qu’il ne faut surtout pas faire de vague. Après Charlie, il y a eu des centaines de minutes de silence dans les écoles, mais rien de plus n’a été fait. Rien."

Intransigeant

Il dénonce une certaine absence de fermeté: "Ce qui me désole, c’est la recherche permanente d’un compromis. Et c’est toujours nous qui lâchons. Il n’y a pas à transiger avec ce qu’est la République. Si cela ne convient pas, on n’est pas obligé de rester en France."

C’est donc la nouvelle école maternelle de la ZAC Saint-Antoine, qui, "sous réserve de l’accord de la famille", qui devrait recevoir le nom de Samuel Paty "afin que l’on garde le souvenir de ce professeur courageux et pour qu’il figure symboliquement à son fronton, au côté de la devise républicaine: 'Liberté, Égalité, Fraternité', en legs aux générations futures."