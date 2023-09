Votez pour le dossier d'enquête de rentrée du service #solutions

Vous le savez peut-être déjà: l’ADN de notre service, c’est de décortiquer au long cours des problématiques de société en mettant en lumière des réponses et alternatives qui visent à y répondre. Mais avant qu'on déniche spécialistes et reportages éclairants, c’est vous qui choisissez le thème de notre enquête en série du moment.

Quel sujet préférez-vous? En cette rentrée, nous vous donnons le choix entre "Comment en finir avec la galère dans les transports?", "Comment casser les ghettos?" ou "Comment réinventer notre rapport au travail?". C'est à vous de voter!

Besoin d'en savoir plus sur ces 3 thèmes avant de vous décider? Voici les 3 résumés:

Comment en finir avec la galère dans les transports?

TER en retard, bus aux passages aléatoires, parking relais plein à craquer, se déplacer sans la voiture dans les Alpes Maritimes et le Var reste un défi de taille. En 2021, une étude réalisée par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) établissait que pour les déplacements domicile-travail, même sur de très courts trajets, l’usage de la voiture reste majoritaire. Pour les trajets de plus de 5 km, elle représente plus des trois quarts des déplacements. Nouvelle ligne de tram dans la métropole niçoise, un train toutes les dix minutes promis en 2050… les projets sont nombreux. Mais les chantiers promis s’éternisent, quand ils ne sont tout simplement pas, parfois, écartés. Quels sont les points bloquants? Covoiturage, intermodalité, des solutions existent mais comment les rendre efficaces? Nous avons un mois pour enquêter.

Comment casser les ghettos?

En 2016, la rédaction #solutions de Nice-Matin/Var-Matin se posait déjà cette question. Pendant un mois, notre enquête avait exploré, dans les Alpes-Maritimes et le Var, parcours individuels et politiques de la ville dans les cités dites "sensibles" de nos territoires. Qu’en est-il 7 ans plus tard, qui plus est au lendemain d’émeutes urbaines qui ont secoué de nombreux quartiers de France? Comment lutter contre le trafic de drogue mais aussi le mal-logement et les problématiques de déclassement qui continuent de gangréner de nombreux territoires "politique de la ville"? Pendant ce mois d’enquête, nous reprendrons le pouls des quartiers, leurs acteurs de terrain, leurs habitants pour mettre à jour les pistes d’amélioration.

Comment réinventer notre rapport au travail?

Selon un récent sondage Ifop, réalisé en 2023, 58% des Français considèrent le travail avant tout comme une contrainte nécessaire pour subvenir à leurs besoins, soit une hausse de 9 points par rapport à 2006. Rémunération, ambiance de travail et intérêt des missions réalisées sont dans le trio de tête des sources d’épanouissement dans sa vie professionnelle. Et les cartes ont été considérablement rebattues depuis la pandémie de Covid-19, qui a mis l’emploi à l’arrêt dans bien des secteurs. Alors que la controversée réforme des retraites vient d’entrer en vigueur et que le taux d’arrêts maladie en France est en constante hausse, s’établissant en 2022 à 5,76%, comment revoir notre rapport à notre emploi pour une relation vie privée-vie professionnelle plus harmonieuse? Semaine de 4 jours, quête de sens, nouvelles organisations (télétravail, etc.), management participatif… Nous avons un mois pour enquêter.

Vous aimeriez nous souffler un sujet à soumettre au vote à le mois prochain? Ecrivez-nous à solutions@nicematin.fr En attendant, on compte sur vous pour voter!