Voici comment voyager de et vers le Royaume-Uni avec les nouvelles restrictions entrant en vigueur samedi 18 décembre

Voyager entre l'Angleterre et la France va devenir beaucoup plus compliqué. Le gouvernement a décidé de réinstaurer les motifs impérieux pour voyager de et vers le Royaume-Uni à compter de ce samedi 18 décembre.

En cause, le nombre record de contaminations dues au variant Omicron chez nos voisins d'outre-Manche. Ce vendredi, le Royaume-Uni enregistrait 93.045 nouveaux cas en 24 heures. Le Premier ministre Boris Johnson a même parlé de "raz-de-marée" pour qualifier les chiffres inquiétants de la pandémie dans son pays.

Côté français, le gouvernement a annoncé l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions de déplacement dès ce samedi 18 décembre pour tenter de limiter la propagation du nouveau variant Omicron.

Motif impérieux

Il faudra désormais disposer d'un motif impérieux pour aller ou venir du Royaume-Uni, pour les personnes vaccinées et non vaccinées, a annoncé Gabriel Attal ce jeudi sur BFM TV et RMC. Cela signifie que les déplacements touristiques ou professionnels seront désormais limités aux résidents français et leurs familles.

Les autorités appellent ainsi les voyageurs à reporter leur déplacement au Royaume-Uni. Voici la liste des motifs impérieux disponible sur le site du gouvernement.

Isolement

Les personnes disposant d'un motif impérieux arrivant en France devront s'enregistrer sur une plateforme numérique puis s'isoler durant sept jours dans le lieu de leur choix.

Cette obligation d'isolement pourra toutefois être levée si un tes PCR négatif est présenté au bout de 48 heures.

Des contrôles pourront avoir lieu pour s'assurer du respect de l'isolement, a précisé Matignon.

PCR négatif

Les personnes vaccinées et disposant d'un motif impérieux devront également présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures au départ, comme demandé afin de voyager de et vers le Royaume-Uni avant l'entrée en vigueur des restrictions renforcées ce samedi.