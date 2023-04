Question de Laura Violences gynécologiques: que dit la loi en France?

Bonjour Laura,

L'affaire concernant Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire d’Etat chargée du Développement accusée dans deux plaintes de viol pour des faits commis quand elle exerçait comme gynécologue, a relancé le débat sur les violences gynécologiques.

Mais que dit la loi en France?

Dans le droit français, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule: "Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment."

En revanche, aucune sanction n'est clairement prévue en cas de non-respect de cette loi.

Une proposition de loi en la matière

En revanche, une proposition de loi visant à renforcer un suivi gynécologique et obstétrical bientraitant a été faite au début de l'année 2023. Celle-ci mentionne:

"Constitue une violence gynécologique et obstétricale le fait, pour un professionnel de santé, de procéder à un acte ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une patiente en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou de porter atteinte à son intégrité en raison de séquelles physiques et psychologiques.

La violence gynécologique et obstétricale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque ses effets sont involontaires. En cas de récidive, elle est punie de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Lorsqu’au moins l’un des effets mentionnés au premier alinéa a été recherché par son auteur, la violence gynécologique et obstétricale est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise: Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée; En raison de l’identité de genre."