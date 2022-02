Violences faites aux femmes, qui contacter? On a recensé les associations présentes dans le Var et les Alpes-Maritimes

Le 9 janvier dernier, un hommage populaire a réuni des centaines de personnes dans les rues de Nice pour honorer la mémoire de Lisa, 45 ans, tuée par son ex-compagnon.

Ce féminicide était le troisième perpétré depuis le début de l’année en France. Sur la Côte d’Azur n’échappe pas au triste phénomène. Les violences conjugales sont parmi les 3 délits les plus cités devant le tribunal à Nice. Depuis 2014, le nombre de plaintes pour violences conjugales a augmenté de 10 % dans les AM.

Au point que les autorités locales se sont saisies de la question. Commission départementale interdisciplinaire créée en 2014, mise à disposition de téléphones “grave danger”, travail en réseau entre associations et forces de l’ordre, les initiatives sont nombreuses.

Mais vers qui se tourner en cas de difficulté? Nous avons listé quelques associations présentes dans le Var et les Alpes-Maritimes.

Dans les Alpes-Maritimes

Ce centre propose, entre autres, des permanences juridiques et psychologiques gratuites et confidentielles pour les victimes. Des permanences existent à Cannes, Carros, Menton et Puget-Théniers.

Adresse : 2, rue Guiglia, 06000 Nice

Tèl : 04.93.71.55.69

Mail : contact@cidff06.com

Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h puis de 14h à 17h,vendredi de 14h à 17h

Non seulement cette association propose un accompagnement aux femmes victimes de violences conjugales mais elle propose également une mise à l’abri des victimes et de leurs enfants.

Adresse : 81, Rue de France 06000 NICE

Tèl. : 04 93 52 17 81

Mail : accueilfemmesbattues@hotmail.fr

Des juristes et des psychologues viennent en aide aux victimes pour les démarches à suivre et proposent également un accompagnement aux audiences de tribunal. Les victimes peuvent être aussi orientées vers des services annexes qui leur apporteraient un soutien.

Adresse : 29 rue Pastorelli

Immeuble Nice Europe

Bloc B – 1er étage

06000 Nice

Tél. : 0493879449

Mail : av@montjoye.org

L’association Parcours de femmes soutient depuis 26 ans les personnes en situation de précarité. Depuis 2018, elle aide également les enfants victimes de violence à Antibes, Cannes et Grasse.

Adresse : Permanences ZI de la Bocca - Avenue du Centre à Cannes la Bocca

Tél. : 04 93 48 03 56

Email : contact@parcoursfemmes.fr ; parcoursdefemmes@wanadoo.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h.

A Sophia Antipolis, l’association Parenthèse

Une assistante sociale, une conseillère aide juridique, une psychologue sont présentes pour des entretiens psychologiques, sociaux et juridiques dans un souci d’accompagnement des personnes fragilisées. Des groupes de paroles destinés aux adultes victimes de violences privées sont organisés tous les premiers mardis du mois de 14 à 16 heures.

Adresse : Les allées grenadine, Bat. A, 690 route de Grasse

06600 Antibes

Tél. : 04 92 19 75 60 ; 04.93.52.17.81

Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Dans le Var

Accueil des victimes d’infraction, l’AAVIV propose un accompagnement juridique et offre un soutien psychologique aux victimes. Une équipe pluridisciplinaire assure l’orientation et le soutien de la victime.

Adresse : Permanences dans tout le Var

Siège : 146 avenue du Maréchal Foch

Tél. : 04 98 46 00 80

Site internet : www.aaviv.fr

Mail : contact@aaviv.fr

L’association travaille avec les services sociaux, eux-mêmes en lien avec les structures légales. Elle accompagne également les victimes dans leurs démarches.

Adresse : 66, boulevard de Strasbourg, 83000 Toulon

Tèl. :04 94 22 17 82 et 06 98 12 68 58

Mail : femmesdaujourdhui@wanadoo.fr

Créée en 2004, cette association est mobilisée contre les violences conjugales et faites aux femmes dans le Var. Elle dispose de lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation à Draguignan, Brignoles, Fréjus et propose également des téléconsultations.

Adresse : 57, boulevard Bernard De Trans, 83300 Draguignan

Tél. : 06 15 97 29 88

Site internet : www.harcelement-france.com

Mail : direction.lecap@laposte.net