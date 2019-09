Violences faites aux femmes, agriculture, vivre avec la maladie: votez pour le prochain dossier de nos journalistes

Voici les synopsis des trois dossiers que nous vous proposons.

Comment lutter contre les violences faites aux femmes?

L’an dernier, pas moins de 121 femmes ont été tuées par leur compagnon. Elles sont déjà plus de 100 depuis le début de l’année. Et la Côte d’Azur n’est pas épargnée : les Alpes-Maritimes figurent parmi les départements les plus touchés de France par les violences conjugales. En effet, en 2018, 7 féminicides ont été commis dans les Alpes-Maritimes, et dans le Var, 3 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Malgré les dispositifs existant, ces violences restent encore sans réponses concrètes et efficaces.

Toutes les solutions sont-elles mises en œuvre? Lesquelles restent à inventer? Le Grenelle des violences conjugales qui débute ce mois-ci sous l’impulsion de la secrétaire d’État à l’Égalité, Marlène Schiappa, permettra-t-il de faire bouger les choses? Et si on s’inspirait de l’Espagne qui a réussi à diminuer de moitié le nombre de féminicides.

Quelles solutions pour sauver l’agriculture dans notre région?

Plus d’un tiers des exploitations agricoles ont disparu en région Sud-Paca, entre 2000 et 2017. Les Alpes-Maritimes et le Var sont particulièrement touchés. Les chefs d’exploitation sont deux fois moins nombreux qu’il y a trente ans et les terres agricoles se réduisent comme peau de chagrin. Une situation qui fragilise l’autonomie alimentaire de ces départements.

Alors, comment préserver des terres agricoles de la pression immobilière, favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et rendre viable leur activité? En France et en Europe, de nombreuses villes se lancent dans le pari de l’autosuffisance. Comment organisent-elles ces « ceintures vertes et nourricières » en périphérie? Quels sont les projets innovants dans le Var et les Alpes-Maritimes? Pendant un mois, nous arpenterons les terres de la région à la recherche de solutions pour une agriculture pérenne.

Comment mieux vivre avec la maladie?

Cancers, sida, insuffisance respiratoire ou rénale, diabète, asthme... Ces maladies étaient autrefois mortelles, elles sont devenues chroniques grâce aux progrès de la médecine. Si on peut désormais vivre avec sans en mourir, le quotidien reste bouleversé. Plus de 20 millions de Français sont touchés, c’est-à-dire à peu près un tiers de la population. Comment rendre le quotidien moins pesant malgré les soins, soutenir les proches, garder une vie sociale, professionnelle ? Peut-on améliorer la prise en charge et l’autonomie ? Quelle place la société réserve-t-elle à ces citoyens plus fragiles ?

Vous avez fait votre choix? Alors, à vous de voter!