Villa Augusta : la greffe architecturale est réussie Un satisfecit général pour ce projet pharaonique mais encore des détails à régler

Le projet porté par le maire Nicolas Bassani puis son successeur Jean-Jacques Raffaele est arrivé à terme. Il aura fallu une décennie de discussions et de décisions. Les 116 logements, auxquels s’ajoutent des caves, 178 emplacements de parkings et deux locaux commerciaux, construits sur d’anciennes terres agricoles en restanques du quartier Detras, ont été inaugurés hier.

Bien que très volumineux en comparaison aux petits immeubles du centre-ville, l’ensemble immobilier, appelé « Villa Augusta », s’insère avec discrétion au cœur du village. Une réussite pour cette « greffe urbaine » où sont logés des foyers mixtes. La circulation piétonne, les places, et les lignes ont été pensées pour s’intégrer au mieux dans le cadre sans chercher à imposer une identité architecturale forte. Et c’est de bon augure !

Hier, le maire se réjouissait de ce nouveau quartier qui, à lui seul, permet de stopper, du moins pour l’instant, l’érosion lente de la population turbiasque.

Baisse de la population

« Ce projet est essentiel, explique le maire. La commune a perdu 150 habitants au dernier recensement. En cause notamment, le coût du foncier, qui dépasse les 7 000 euros/m2. Il faut aujourd’hui des revenus de cadre supérieur pour vivre à La Turbie ! Résultat : les gens partent plus loin dans l’arrière-pays. Nous délivrons certes des permis de construire pour de grandes villas ; mais ce sont de plus en plus des résidences secondaires. Si nous n’avions pas réalisé ce projet, la baisse de la population aurait été catastrophique car elle aurait engendré une diminution des services publics. Il faut savoir par exemple que La Poste est dorénavant fermée les jeudis après-midi parce qu’elle n’est plus suffisamment fréquentée. Le parc de résidences secondaires augmentant, il fallait concevoir un programme encourageant un maximum de résidences principales. C’est le cas avec la Villa Augusta ! »

Mais le maire a bien conscience qu’à terme, ce seul complexe immobilier ne suffira pas. « La courbe continuera peut-être à baisser. Or, nous avons besoin de stabiliser le nombre d’habitants. Face à la perte de population, la spéculation foncière, le développement de la résidence secondaire, la ville a pris en 2016 un périmètre de mixité sociale qui impose de créer du logement social à partir de 500 m2 construits. »

Créer de petits ensembles privés

La commune ne disposant quasiment pas de grands terrains constructibles, l’objectif de la Ville est d’encourager la construction de petits ensembles privés de 10 à 20 logements avec quelques logements sociaux. Une formule qui doit permettre également de stabiliser, voire d’augmenter, les services publics, et donc offrir une qualité de vie aux futurs Turbiasques au moins équivalente à celle d’aujourd’hui.

« Il nous reste un terrain pour un centre de coworking, explique le maire, qui est attaché au développement de l’activité économique dans sa commune. Et le seul espace qui nous reste, c’est la caserne des pompiers. Nous lancerons les études l’année prochaine. Je souhaite réaliser un hôtel, un parking de 400 places et un équipement public. Le projet pourrait également comporter quelques logements de haut de gamme. »

Après deux ans et demi de chantier, et une enveloppe de 13,2 millions d’euros pour les travaux, le groupement Promogim a fait ses premières livraisons au début du printemps. Avec ses quarante et un nouveaux logements locatifs sociaux, La Turbie passe de 4,8 en 2014 à plus de 7,5 % la proportion d’appartements destinés aux foyers modestes.

Les emménagements ont commencé en mars dernier. Selon le maire, « 90 % des 116 appartements sont des résidences principales. » Les logements sont des deux-pièces de 45 m2 (35 % des logements), des trois-pièces de 65 m2 (48 %) et des quatre-pièces de 80 m2 (17 %).

La répartition est précise :

41 sont des logements locatifs sociaux, dont 33 ont été attribués à des ménages turbiasques. Quatre-vingts dossiers de candidature avaient été déposés.

27 logements ont été vendus à prix maîtrisé (prix moyen : 3 020 euros/m2) à des Turbiasques primo-accédants uniquement.

48 logements libres, dont 44 déjà vendus (soit entre deux et quatre ventes par mois). Prix moyen, parking inclus : 7 164 euros/m2, dans une fourchette qui oscille entre 6 122 et 9 106 euros/m2). Sur ces 44 appartements, la moitié est destinée à la résidence secondaire, l’autre moitié à la résidence principale. Cinq ménages turbiasques se sont portés acquéreurs.

Il reste actuellement quatre appartements à vendre.

Avec cette vue imprenable sur le robuste et impérissable Trophée d’Auguste, le projet baptisé « Villa Augusta » ne pouvait être dénommé autrement. Sur la place du Mont Bataille - appelée ainsi en raison du contrefort dominant La Turbie, lequel fut le théâtre de moult batailles à l’époque des Romains puis du Moyen-Âge - les protagonistes techniques, institutionnels et financiers de ce programme de neuf résidences pour 116 logements ont coupé, hier après-midi, le ruban tricolore. Avant de prononcer une série de discours, vantant unanimement le site qui, lors des dernières élections municipales, avait déchaîné les passions.

Tous, sans exception, ont loué cette « greffe urbaine ». « Pour le promoteur et l’architecte, il s’agit d’un programme immobilier comme un autre. En revanche, pour nous, à l’échelle de notre village, c’est un quartier tout entier, a rappelé Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie. Nous n’aurons pas l’occasion de revivre une telle greffe parce que nous n’avons pas de terrain disponible et qu’il faut des années pour monter une telle opération. »

Tour à tour, le directeur général de Promogim, Franck Rolloy, puis Jean-Claude Guibal, président de la CARF et Xavier Beck, vice-président du Département ont salué « le courage et la vision de l’intérêt général » portés par l’ancien et actuel maires du village. « Le risque politique était réel. Ça aurait été tellement plus facile et confortable de gagner du temps. Si le maire avait fait cela, toutes les familles qui ont le bonheur d’habiter là aujourd’hui attendraient toujours de pouvoir trouver un logement décent sur leur commune », a ajouté Xavier Beck.

Hochement de tête positif de certains des nouveaux résidents. Globalement, les propriétaires et locataires des lieux se montrent dithyrambiques sur l’intégration du site, sur le bien-être de ses placettes où les enfants s’en donnent déjà à cœur joie, sur le gros œuvre et ses façades ocre et beiges. « On dirait que ce lieu a toujours été là dans le village, reconnaît bien volontiers Christian Demoustier, le fils d’un couple de propriétaires et référent dans le bâtiment I.

Un satisfecit, semble-t-il, général. Si ce n’est que des pépins techniques, voire des malfaçons, sont venus entacher la mise en route. « Presque tout le monde dans le bâtiment a eu des problèmes sur la pose des carrelages. Dans l’appartement de mes parents, les fenêtres bloquaient, les vitres étaient rayées à l’intérieur du verre », liste-t-il.

« Pour les carrelages, on a eu une défaillance d’entreprise, répond Claude Chaux, directeur des programmes chez Promogim. Après quelques anicroches, on a retrouvé une entreprise. Le bâtiment, ce n’est pas la perfection à 100 %, il peut y avoir des défauts. On consigne sur procès-verbal des réserves, charge à nos entreprises de les lever dans les plus brefs délais. »

Du côté des logements sociaux, aussi, les débuts se sont parfois avérés un peu délicats pour certains locataires. Même si, là encore, le ressenti global est positif. « On n’a pas à se plaindre de notre situation car on habite un village où il fait bon vivre. Cet appartement avec vue mer nous change de l’ancien au village, explique un couple du bâtiment C. Après, plusieurs détails nous ont embêtés : pas d’ascenseur pendant plusieurs semaines, notre place de parking qui se situe dans une autre résidence, une fuite d’eau au niveau de la baie vitrée, toujours pas d’internet… Quand ça sera véritablement lancé, ça ira mieux.... »

Dans son discours, le directeur de Promogim, conscient que la livraison aurait pu se réaliser dans de meilleures conditions - mais le temps était compté sur la fin - a d’ailleurs eu ces quelques mots d’empathie à l’égard des résidents : « Notre engagement à vous apporter satisfaction et à vous accompagner jusqu’à un parfait usage de votre logement est intact. Nous avons bien conscience qu’il nous reste encore du travail, des efforts, nous sommes déterminés à les mener jusqu’au bout. »

Un discours qui fait écho aux propos de Laurent Chavag, directeur général d’Habitat 06, le bailleur social, joint par téléphone : « Une opération neuve de cette envergure a toujours des soucis de réglages. Le bailleur social a des voies et moyens pour obliger le promoteur à intervenir : notamment les deux mois pour lever les réserves et la garantie de parfait achèvement qui est une durée légale d’un an. »

Encore un peu de patience, donc.