Vies à l'heure de la Covid-19, décrochage scolaire, quelles villes dans 20 ans : votez pour le sujet de notre prochaine enquête

C'est à vous de choisir! Voici les synopsis des trois dossiers que nous soumettons au vote de nos lecteurs.

Nos vies à l'heure de la Covid-19

De la chambre au salon, en passant par la cuisine, la Covid et ses confinements nous ont enfermés entre nos murs. En limitant nos interactions sociales - et en appliquant la fameuse “distanciation” - nous avons restreint encore notre espace, notre champ des possibles, physique et intellectuel. "De ce qui se passe sur la planète ne nous intéresse que ce qui nous parle du coronavirus, c’est-à-dire de nous. Notre vision du monde s’est rétrécie comme jamais", écrivait Didier Fassin dans Le Monde du 24 mai dernier. Sensation d’enfermement et solitude forcée alimentent une précarité psychologique grandissante.

Comment rompre cet isolement, qui touche aussi bien les personnes âgées que les jeunes adultes? Micro-solidarités et entraides tentent de compenser, parfois avec succès, les difficultés nées de cette situation sanitaire inédite, mettant au jour de nouvelles manières de vivre. Comment affronter cette crise sanitaire et intime?

Comment lutter contre le décrochage scolaire ?

En France, 15% des enfants qui entrent au collège sont en grande difficulté de lecture et encore plus d’écriture. Nombreux sont ceux qui décrochent. Depuis un an, entre confinement et cours en distanciel, la Covid complique les choses. Même si le Ministère de l'Education nationale annonce un taux de 8,2% de décrochage, en deçà des autres pays européens, le constat reste inquiétant avec quelque 80.000 jeunes qui quitteraient le système scolaire sans qualification. Les collectifs d’enseignants dépeignent un tableau bien plus noir et les parents, surtout, pointent du doigt un mal-être et une souffrance qui va de pair avec des notes qui chutent.

Les stratégies nouvellement mises en place par le gouvernement sont-elles efficaces? Comment les autres pays font-ils face ? Quelles solutions mettre en œuvre pour que les enfants retrouvent l'envie d'apprendre ?

A quoi ressembleront les villes de la région dans 20 ans ?

A quoi ressembleront nos villes dans 20 ans ? La frénésie de construction sur notre littoral va-t-elle s'essouffler ? Les terres agricoles, qui ont fondu depuis les années 1970, ont été soumises à une très forte pression foncière ces dernières années, les petits jardins privatifs aussi. Alors que la physionomie de la Côte d'Azur a été façonnée par l’industrie du tourisme et le boom des résidences secondaires (qui représentent jusqu’à 30% des habitations dans certaines villes), quel avenir pour nos villes dans un monde post-covid ?

Quelles traces la pandémie laissera-t-elle dans nos modes de vie et notre façon de construire la ville?

Comment le réchauffement climatique redessinera-t-il les villes pour qu'elles soient vivables?